Las ex compañeras de Emily en Love is Blind expusieron la violencia de Santiago

El reality Love is Blind , que marcó otro éxito en el streaming y significó el debut de Wanda Nara como conductora en esa plataforma, quedó ahora en el centro de la polémica por una historia que pasó del amor a la violencia de género .

La participante Julieta Fennema expresó su apoyo en redes sociales y dejó en claro su indignación. “Menos mal que saliste de ahí, estoy segura de que en un tiempo vas a volver a ser la Emily simpática , alegre y amorosa que nosotras conocimos”, escribió en Instagram, mostrando su esperanza de que la joven pueda recuperarse de lo vivido. Luego, se dirigió directamente a Martínez con un mensaje contundente: “No te va a alcanzar la vida para pedir disculpas, manipulador, mentiroso, cínico y golpeador. Por no decirte forro hijo de puta. Espero que nunca más en la vida toques a una mujer”.

El apoyo de las ex compañeras de reality de Emily.

Las denuncias de los compañeros del reality

Otras figuras que participaron en Love is Blind se sumaron al repudio y compartieron sus experiencias sobre el comportamiento de Santiago dentro del programa. Macarena Moroño señaló que desde un principio hubo señales preocupantes que no fueron mostradas en la edición del reality. “Siempre dijimos que no mostraron las verdaderas personalidades, participantes que parecían ‘buenitos’ con denuncia de género”, afirmó.