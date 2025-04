Vero Lozano impactó con una sensual faceta en el videoclip de Lali Espósito

“ Se me ven un poco las ‘tetorras’ ... Tengo transparencias. Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV ”, confesó entre risas, al hablar del look que usó para el clip.

La propuesta llegó directamente de Lali . Según relató la conductora, la artista la contactó por mensaje de texto y ella no dudó en aceptar. “ Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo . Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí”, afirmó con total convicción.

Sobre cómo vivió el rodaje, Vero detalló paso a paso cómo fue su llegada al set. “Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas”, relató, dejando en claro que se tomó muy en serio su participación.