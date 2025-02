Los detalles de la visita y estadía de Johnny Depp en la casa de Punta del Este de Vero Lozano

Según detalló, el actor y Rodríguez se conocieron en festivales de cine , cuando Depp presentó su última película. “Se conocen hace como un año y medio, él fue a verlo a un par de festivales cuando estrenó su película , y ahí le dijo ‘Me gustaría que vengas a casa’ y Johnny dijo ‘Sí, por qué no’”, relató la conductora, dejando en claro que la visita a Punta del Este no fue casualidad, sino que ya estaba planificada.

“Era el real”, aseguró. Además, destacó que Depp se mostró amable y tranquilo durante su estadía. “Es amoroso, la verdad que es un tipo muy amoroso, tranquilo, no quiere salir a ningún lado . No tengo cosas muy sabrosas para contar”, comentó, restándole dramatismo a la visita.

Embed

Cuando le preguntaron si el actor tenía alguna dieta especial o alguna restricción con la comida, ella aseguró que no. “No tiene ninguna restricción para comer, es de buen comer”, señaló, dejando entrever que Depp disfrutó de la gastronomía local.

El notero de LAM intentó profundizar aún más y le consultó si el actor solía caminar por la casa en pijama. Entre risas, Lozano descartó la posibilidad: "No, siempre está vestido canchero, en pijama no lo vi nunca".

image.png

¿Johnny Depp está al tanto de los posteos de Mauro Icardi?

En medio del escándalo mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista hizo varias publicaciones en las que se comparó con Johnny Depp y su caso con **Amber Heard**. Consultada sobre esto, Lozano no dudó en calificar la situación.

“Es una boludez extrema. Ni idea, tampoco le dijimos, no le contamos nada. No quiero ser despectiva, pero creo que no tiene conocimiento”, respondió tajante, dejando en claro que el actor está completamente ajeno a la polémica argentina.