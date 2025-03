Con dos fotos al límite, Lali Espósito anunció el lanzamiento de su nuevo disco: todos los detalles

Roberto Moldavsky rompió el silencio y defendió a su hijo tras la polémica con Lali: "No mató a nadie"

“ No vayas a atender cuando el demonio llama . Nuevo álbum! 29 de abril”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. El mensaje llegó junto a dos fotografías que, al parecer, serán la tapa y la contratapa del disco.

Todas las canciones del nuevo disco de Lali Espósito

En la contratapa del disco aparecen los nombres de los 13 temas que conforman el álbum. Entre ellos, figuran Fanático, No Me Importa y Mejor Que Vos, canciones que ya fueron lanzadas previamente. Sin embargo, la publicación de la cantante reveló los títulos de las canciones inéditas: Popstar, Lokura, Tu Novia II, Morir De Amor, No Hay Héroes, Sensacional Éxito, Sexy, Perdedor, 33, Pendeja y Fin De Transmisión.