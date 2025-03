Lali Espósito con Pedro Rosemblat: coqueteos, la respuesta a Eial Moldavsky y un beso que incomodó

Lali Espósito y la polémica con Javier Milei

"Todo lo que pasó con el presidente me invitó, no me obligó, y acepté esa invitación que me hice, a meterme un poquito para adentro, a pensar con claridad y a hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer", reconoció.

De esta manera, Lali se mostró más introspectiva y enfocada en lo que serán sus próximos recitales en el estadio Vélez y el nuevo disco en el que está trabajando, aunque no dio detalles sobre el nombre o la fecha de lanzamiento.

image.png Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Gelatina.

El coqueteo de Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Incluso, en esa misma línea, confesaron que uno de los temas recurrentes en la pareja es el impacto de la exposición mediática. Pedro lo puso sobre la mesa y reveló que es una conversación habitual entre ellos, algo que debaten todo el tiempo.

"Es lo que más hablamos... en la ducha, haciendo el mate de la mañana, todo el tiempo", comentó Lali mientras su novio analizaba cómo cada aspecto de su vida se convierte en noticia o tema de conversación en redes.

En ese contexto, Pedro no dudó en expresar su sorpresa: "Me sorprende lo poco chapita que estás en este contexto...". Sin entender del todo el comentario, Lali reaccionó con humor: "¿Debería estar más loca, decís?".

Intentando explicar su punto, el conductor le preguntó: "¿Cómo hacés para discernir entre tu humanidad y lo que es la figura pública?". Sin embargo, la tensión del momento llevó a un breve coqueteo entre ambos que dejó incómodo a Pedro:

—"Sos bueno", dijo Lali.

—"Vos también", respondió Pedro.

—"Y estás bueno, aparte", remató Lali.

—"Vos también", respondió Rosemblat antes de decidir ponerle un freno y volver al tema central de la charla.

"Es una época donde se nos da con total facilidad el hecho de olvidarte de tu humanidad", sentenció. Y, luego sin mencionar a Eial Moldavsky, hizo referencia a lo que ocurrió en los últimos días.

Sin embargo, aseguró que trabaja constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y su carrera: "No me termino de volver loca porque hago mucho trabajo para mantenerme en mi yo persona", añadió.

"De hecho cuando alguien comete un error, esta cosa de la cancelación y como de señalar ese error que el otro cometió... lo hacemos todos desde el yo virtual. No estoy justificando errores, estoy diciendo que cuando uno comete un error y pide perdón, hay que preguntarse si está pidiendo perdón mi yo virtual porque tiene miedo del ataque o si estoy pidiendo perdón yo persona", lanzó.

También contó que pese a que intenta no dejar que los comentarios de la virtualidad le afecten, a veces el "ruido" exterior entra. "Hago el ejercicio de, cuando me veo demasiado tomada (por las redes), tratar de despegarme de algo que tenés como muy agarrado. Cuando estás en un lugar más calmo, podés tramitar mejor ese vínculo con el teléfono y con las redes sociales".