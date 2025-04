Una nueva denuncia pone a More Rial en el ojo de la tormenta: "El show comienza"

Si hay algo que quedó claro en la televisión de los últimos dos meses es que More Rial le declaró la guerra a todos los periodistas y panelistas que hablaron mal de ella a partir de los episodios delictivos en los que se vio envuelta.

Una de sus luchas más feroces es la que mantiene con Ángel de Brito, Yanina Latorre y todo el equipo de panelistas de LAM (América TV), que no la dejan respirar y siempre buscan actualizar detalles sobre la hija de Jorge Rial.

A través de las redes sociales, More se muestra combativa y dispuesta a pegar fuerte contra los integrantes del programa aunque cuando la encuentran cara a cara , prefiere no hablar.

More Rial se vio envuelta en otra polémica y manifesto que irá a la justicia por eso.

More Rial

Según lo que se vio al aire, nada de todo eso sucedió y según la denunciante, fue porque 'eliminaron' algunas partes. "Me llama poderosamente la atención que LAM suban fragmentos de la nota , recortando las escenas en las cual se ve la violencia del notero. Igualmente ya le pedí a @alejandro_cipolla que en la denuncia solicite la entrevista entera", disparó en Instagram

Morena Rial ESCAPA DE LAS CÁMARAS DE LAM "No me jodas" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/t6kmnnIClB

No conforme con eso, aprovechó para tirarles un poco más de tierra y apuntó en contra del conductor: "Espero que no desaparezca la entrevista completa, salvo que quieran encubrir". Y al final, cerró con una suerte de amenaza encubierta: "Este finde largo, regresa More la reveladora de chismes de la farándula. Así que a sentarse con pochoclos que el show comienza".