Una cita con el jazz y la bossa: Ofelia Cuadra, Jordi Clua y Gabriel Moya se presentan en Chacras de Coria

El show es este sábado, en el teatro Leonardo Favio, donde se presentará la cantante con dos excelsos instrumentistas.

Este sábado 21 de febrero a las 21, la música será protagonista en Teatro Leonardo Favio, que abre sus puertas para recibir al grupo BLEND Jazz & Bossa, una propuesta que combina elegancia sonora, sensibilidad y virtuosismo de improvisación.

El proyecto reúne a Ofelia Cuadra (cantante), Jordi Clua (bajo) y Gabriel Moya (guitarra), quienes desplegarán un repertorio especialmente pensado para recorrer los matices del jazz y la bossa nova, en una noche íntima y envolvente. La apertura estará a cargo de Celina Jury, quien sumará su impronta desde el violín y dará el puntapié inicial a una velada de alto vuelo artístico.

image El encuentro tendrá lugar en Chacras de Coria (Viamonte 5446), y contará además con degustación de vinos de Niño Libre y servicio de cantina a cargo del Teatro, completando una experiencia pensada para todos los sentidos.