"Un pendejo culo sucio": Baby Etchecopar cruzó furioso al streamer Luquitas Rodríguez

"Para sentarse en esta mesa necesitas 40 años de carrera" Para Baby Etchecopar Luquitas Rodriguez y todos los streamers juegan en el metropolitano mientras él está en primera. pic.twitter.com/hHt6oXEXhg — El Impacto (@elimpactocom) July 23, 2025

El periodista también cuestionó la lógica del evento: “No, chicos, no se equivoquen. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto”. Y se diferenció del mundo del streaming con una frase contundente: “Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años”.