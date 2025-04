Tras 3 años de relación, se separaron Alex Caniggia y Melody Luz: los motivos

Confirman la separación de Rulo Schijman y Gabriela Sari tras once años de relación

Además, Ochoa contó que mantuvo una charla con la bailarina en la cual ella no quiso darle detalles de la situación pero sí le confirmó la decisión de la pareja de tomar caminos separados.

Lo cierto es que Melody Luz, fue sincera y reconoció las diferencias que tiene con él por meterse con la popular artista. “Siempre se arman quilombos con Alex, es lo que él busca. Yo a veces le pregunto si le parece y, como sé que lo va a hacer igual, lo grabo. De ahí a que esté de acuerdo o no es otra cosa”, expresó en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

En el mismo espacio, comentó sobre las críticas de Alex a Lali: “Cuando se metió con Lali yo me calenté un poco. Consumí toda la vida Lali, Rincón de luz, Casi Ángeles... Trabajé con ella, me pareció lo más".

"Che no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repetís un speach”, comentó sobre lo que le dijo a su pareja.