Alexander Caniggia presumió de su dinero, denigrando a los que menos tienen: "Ayudar al pobre"

"Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar. ¿Cómo crees que yo hice mi fortuna? Yo trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado. Ya no hago más televisión. Hago otros negocios y soy representante de fútbol", explicó Alexander, que actualmente tiene 32 años.

"No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre. No. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí. Corta la bocha", manifestó el hermano de Charlotte.