Todo listo para Jazz en el Lago: el festival comienza este miércoles con invitados de lujo

Este miércoles comienza una nueva edición de Jazz en el Lago del Parque San Martín , uno de los eventos más esperados del calendario cultural del verano. Se desarrollará hasta el viernes, siempre con entrada gratuita.

Este año, además de las bandas seleccionadas a través de una convocatoria, el festival tendrá importantes invitados, como los Funky Torinos, el Trío Oriental y el Trío Maza - Jacinto – Piazzolla .

A ellos, decíamos, se sumarán bandas mendocinas de larga trayectoria, así como agrupaciones de reciente formación, todas ellas seleccionadas a través de una convocatoria pública y abierta. Además, este año se suman dos bandas oriundas de San Juan , lo que consolida a este encuentro en la escena jazzística cuyana.

Tal como ocurrió en su última edición, una vez más se dispondrá de un escenario flotante frente al Museo Cornelio Moyano, food trucks y pantallas gigantes.

Funky Torinos: La histórica banda que supo acompañar al recordado Willy Crook continúa su legado y se presenta recreando la obra del máximo exponente del funk argentino. La banda integrada por Timoty Cid (batería), Patán Vidal (piano), JM Valentino (guitarra), Miguel Tallarita (trompeta), Hubert Reyes (percusión) y Nacho Porqueres (bajo), recorre escenarios con artistas invitados ofreciendo su característico sonido cargado de groove, soul y funk, para revivir un repertorio que marcó a toda una generación.

Black Root Esencia: Oriunda de San Rafael, es una banda formada en el año 2015 y liderada por el pianista Cristian Rubio. Su estilo se basa en géneros ligados directamente a la black music, blues, jazz, funk y reggae. En esta ocasión proponen un repertorio de clásicos del jazz en versiones instrumentales en diversos estilos.

Somos Más: Es una banda de fusión musical originaria de Maipú, formada en 2020. Su versatilidad abarca géneros como hip hop, funk, R&B, reggae y rock, creando piezas hipnóticas que exploran experiencias personales y temáticas sociales que apuntan a concienciar sobre las mismas. Silvana Amor "Roma" (voces, letras, imagen y estética), Nahuel Moreno (guitarra, coros y composición), Germán Ibacache (batería, coros y composición), Alfredo Terraza (bajo y logística), Raúl Quintanilla (saxo alto), Emiliano Estrada (saxo tenor), Ramiro Calle (trombón), Gonzalo José (teclados y sintetizadores) y Facundo Bazán (Teclados).

Brassass: Es una banda formada por metales y batería que, desde hace diez años, desarrolla una propuesta única basada en la fusión de ritmos latinoamericanos. Sus integrantes son Abel Manzotti (tuba), David Tchrikishvili (trompeta), Leonardo Altavilla (trompeta), Emmanuel Cruz (saxofón alto), Guillermo Levis (saxofón tenor), Rodrigo Martínez (trombón), Leandro Riolobo (corno) y Lucas Lucchetti (batería), conocidos por sus composiciones propias y su energía en presentaciones, representando a Argentina en festivales internacionales.

Brassass Brassass, banda de metales mendocina.

Jueves 22 de enero

Trío Oriental: Integrado por el legendario Hugo Fattoruso (teclados), Daniel Maza (bajo) y Fabián Miodownik (batería), tres grandes artistas y referentes de la música rioplatense. Conformada en 2011, la agrupación incorpora en su propuesta una mixtura entre el jazz con sonidos provenientes de otros lenguajes musicales como el funk, la samba brasileña y el blues, pero también de la chacarera, el malambo y otras formas típicamente rioplatenses, siempre con la impronta del candombe, que es la marca registrada de estos artistas.

Lola B Jazz Quartet: Cuarteto que aborda clásicos del soul y del jazz con frescura. Su cantautora e intérprete versiona clásicos de todos los tiempos en inglés, español o portugués. Además, presentan canciones propias con una sofisticada mirada sobre el género. Acompañan a Lola B, Esteban Pérez, Adrián Rodríguez y Osvaldo Javier Vülluz.

Gon Trío (San Juan): Agrupación conformada por Maximiliano González en piano, Agustín Díaz en bajo eléctrico y contrabajo y Tomás Gómez en batería. Se trata de un trío emergente de jazz contemporáneo con un enfoque fresco y versátil, fusionado con influencias de bossa nova hasta R&B.

Acosta - Casciani – Páez: Trío de jazz que fusiona la improvisación y la exploración experimental con timbres autóctonos y armonías propias del folclore nacional y latinoamericano. Su música dialoga entre lo contemporáneo y lo ancestral, integrando ritmos, colores sonoros y paisajes de la Argentina y Latinoamérica en un lenguaje jazzístico personal y abierto a la búsqueda, la improvisación y la experimentación sonora, tanto tímbrica como armónica.

Zequech: Destacada agrupación instrumental de raíz folclórica andina y africana que fusiona dos tradiciones musicales para crear un sonido único. Fundado a principios del 2022, Zequech está conformado por Gabriel Vargas (charango), Lautaro Estela (batería, percusión), Martín Cappi (flauta, vientos andinos) y Luca Pinto (bajo eléctrico). El proyecto nació con el objetivo de explorar y celebrar la diversidad musical de las culturas sudamericanas y la herencia de su fusión con la cultura africana. A través de su música, el grupo busca crear puentes entre varios ritmos aparentemente distintos, pero resaltando sus similitudes y promoviendo la unidad y el respeto entre diferentes culturas.

Viernes 23 de enero

Trío Maza - Jacinto – Piazzolla: Conformada por Daniel Maza (bajo y voz), Hernán Jacinto (piano y voz) y Pipi Piazzolla (batería y voz), la agrupación, nacida de la amistad y la complicidad musical de tres referentes de la escena actual, despliega en vivo un encuentro cargado de improvisación, frescura y libertad creativa. Con trayectorias que los vinculan a figuras de la talla de Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, BB King o Paquito D’Rivera, el trío logra una propuesta donde cada concierto se transforma en una experiencia única.

Trío Maza - Jacinto - Piazzolla Trío Maza - Jacinto - Piazzolla.

Albertina Crescitelli Ensamble: Su repertorio tiene un sello distintivo compuesto por arreglos originales de jazz y tango fusión, incluyendo composiciones de autoría propia. Se han presentado en escenarios y festivales de Argentina y Europa. La agrupación está compuesta por músicos latinoamericanos y europeos de trayectoria internacional: Albertina Crescitelli (piano, dirección, composición, arreglos), Roque Crescitelli (trompeta, flugelhorn), Walter Casciani (saxofón), Jordi Clua (bajo), Carlos Boeck (batería) y Rómulo Herrera (flauta).

Abel Herrera Trío (San Juan): Presentan una particular amalgama de composiciones instrumentales propias, con influencias que van desde el jazz tradicional hasta el jazz latino, el rock y el chill out, resultando en una sonoridad que equilibra lo clásico con lo moderno. Actualmente, el trío está compuesto por Nicolás Bustos en bajo, Federico Samat en batería y Abel Herrera en piano y composición.

Cuchiarelli Cuarteto: Grupo de jazz dedicado a la interpretación de música original, con una fuerte impronta compositiva y un lenguaje contemporáneo que dialoga con la tradición del género. El proyecto propone un espacio de exploración sonora, improvisación y escucha colectiva, donde cada integrante aporta una voz propia al discurso musical. La formación está integrada por Mauro Bianchinelli en saxo, Facundo Ponce en contrabajo, Matías La Espada en batería y Juan Emilio Cucchiarelli en piano y composición.

The Capybaras Music: Se formó a principios de 2025 con la intención de musicalizar cualquier tipo de evento y que sea una experiencia amena y amigable, adaptada a las necesidades específicas de cada encuentro. Su formación académica les permite interpretar gran variedad de géneros musicales tales como bossa nova, standares de jazz, swing, boleros, baladas y pop. Sus integrantes son Julieta Santibáñez (voz y guitarra), Martina Cortegoso Vignoni (piano, voz y guitarra), Esteban Elías Gil Quinteros (bajo, voz y guitarra) y Fernando Naranjo (batería y percusión).