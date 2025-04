Teatro con impronta de mujer: "Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito" vuelve con tres funciones

“Decimos que es más difícil desnudar el alma que el cuerpo”, afirma Bramucci, refiriéndose también al afiche promocional de la obra, que funciona como un espejo visual del universo dramático que presenta: fuerte, sugerente, no erótico, profundamente simbólico. “Bajo esa premisa hicimos el afiche. Pero te digo: no hay desnudos ni nada. Es una metáfora”.

Confiesa que escribir teatro fue una pulsión contenida desde la infancia. “Recuerdo haber jugado a hacer obras de teatro con mis vecinos en mi pueblo, General Alvear. Ponía las sillas, ponía el escenario, los banderines, vendía las entradas... Y te digo que, haciendo un paralelismo con el hoy, es así. Hoy lo estamos haciendo así. Con esa mano de obra, digamos”.

Ese impulso infantil volvió convertido en obra, pero con la potencia que da la experiencia. Sin embargo, llevarla a escena fue un acto de coraje. “Me costó mucho tomarme el atrevimiento. Porque fui muy despacito. Al no pertenecer al 'gueto' del teatro, fui muy despacito y con timidez a ponerla en escena. Porque una cosa es escribirla, otra cosa es leer el texto con compañeras… y otra muy distinta es tomar la decisión de hacer la puesta”.

Una mirada con perspectiva múltiple

La obra no tiene personajes secundarios. “Este enfoque tiene un enfoque narrativo que se llama perspectiva múltiple, o algunos le dicen narrador múltiple”, cuenta Bramucci. “Lo que dice es que no hay personajes secundarios, son cinco personas principales, y eso también lo plasmamos en el afiche”.

Inspirada por la estructura kishtenketsu, una forma de narrativa japonesa sin conflicto aparente, Grabado a taco perdido… no responde a los moldes clásicos del teatro. Sus escenas se encadenan como grabados superpuestos: cada uno aporta una capa distinta de sentido. “Siempre me hacen chistes con el taco perdido, que es una técnica de grabado que utilizan los artistas visuales. Es como tallar un taco de madera en varias fases. Finalmente queda el original, pero se va sobreimprimiendo. Y fue como registrar un color de la obra”.

Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito Escena de la obra. Monica Luna Bramucci

El disparador de la temática y una inspiración flamenca

La chispa inicial que dio vida a esta obra fue un hecho doloroso y personal: el asesinato del maestro de cine José Federico Álvarez, quien fuera una figura clave en la formación artística de Bramucci. “Fue una historia muy conocida. Además, era de mi familia. Estuvo en la morgue 10 días. Y de ahí surge. Ese fue la inspiración. Que él hubiese estado en la morgue tantos días, con todos los recursos que tenía como artista y maestro de cine… Eso fue lo que me disparó. El primer elemento que hizo que el lápiz se deslizara por primera vez en la hoja”.

La construcción de la obra, según confiesa la autora, tuvo una estructura inspirada en los palos flamencos. “Las escribí pensando en los palos flamencos”. Ante de la consulta acerca de un paralelismo con el lenguaje lorquiano, en cuanto a un grupo de mujeres cuyas historias tienen como factor comun el destino de un hombre, la directora aseguró: “No lo había analizado antes, pero ahora que lo mencionás creo que sí. Sin embargo esa no fue la intención inicial”.

Reconocimiento internacional

El trabajo fue estrenado en noviembre de 2024 con muy buena repercusión, al punto de quedar en la mira de curadores internacionales. “Quedamos seleccionadas para el Festival Iberoamericano de las Américas que se realiza en Mar del Plata en marzo del 2026”, cuenta Bramucci con orgullo. “Ese festival estaba buscando teatro que cuentan las mujeres... Quedamos segundas en órden de mérito.. Estámos felices por eso”.

Con humildad y algo de pudor, la directora prefiere no buscar opiniones abiertamente entre sus colegas. “Llenamos la sala y salieron muy contentos el Cajamarca. Muchos amigos directores de teatro y dramaturgos como Sacha Barrera Oro, Ale Conte, Dino Neglia... Algunos la han visto, algunos no. Pero no me animo a preguntarles su opinión”.

Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito El flyer, muestra con crudeza algunos de los aspectos de la obra. Mónica Luna Bramucci.

Las mujeres de la obra

“Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito” cuenta con las actuaciones de Aldana Ferrer, Marita Santos, Verónica Gómez, Dana Etcheverry y Fabiana Fara. La música original es de Violeta Trujillo, la escenografía de Virginia Campoo Distefano y el vestuario de Marcela Tobio. Fue escrita y dirigida por Mónica Luna Bramucci y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Una obra que, desde el corazón del teatro independiente, se planta con fuerza para visibilizar, honrar y empoderar el trabajo de las mujeres en las artes escénicas. Y, como su nombre lo sugiere, deja una marca difícil de borrar.

Las próximas funciones son: