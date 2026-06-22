22 de junio de 2026 - 22:41

Susto en un recital de Rod Stewart: recibió oxígeno sobre el escenario

El músico británico Rod Stewart necesitó asistencia con oxígeno durante un recital en Utah tras evidenciar dificultades físicas sobre el escenario. Minutos después pudo continuar con la presentación.

Rod Stewart.

Rod Stewart.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante británico Rod Stewart protagonizó un momento de preocupación durante una presentación de su gira One Last Time en Estados Unidos, luego de sufrir una descompensación sobre el escenario y requerir asistencia con oxígeno para continuar el espectáculo.

Leé además

Solcito Fijo reveló una imagen de su padre Piñón sin maquillaje 

La hija de Piñón Fijo reveló por primera vez el rostro de su padre sin maquillaje

Por Redacción Espectáculos
Luis Miguel.

Luis Miguel recibió el alta tras ser operado del corazón: el destino que eligió para recuperarse

Por Redacción Espectáculos

El episodio ocurrió durante un recital realizado en el First Credit Union Amphitheatre de West Valley City, Utah, donde el artista comenzó a mostrar signos de malestar mientras interpretaba algunas de sus canciones más conocidas.

Fue asistido en pleno show

Según registraron asistentes al concierto, Stewart se apoyó en distintas estructuras del escenario durante la actuación, evidenciando ciertas dificultades físicas. En un tramo instrumental de la presentación decidió detenerse brevemente y solicitar ayuda a su equipo.

Minutos después, uno de sus asistentes apareció con un tubo de oxígeno para asistir al músico. Tras recuperarse, el intérprete retomó el espectáculo y se dirigió al público con una frase que despertó aplausos entre los presentes: “El show debe continuar”.

Embed

Aun así, el cantante optó por no exigirse demasiado y pidió permiso a los espectadores para permanecer sentado durante una parte de la presentación mientras continuaba con el concierto.

Aunque Stewart no brindó explicaciones sobre lo sucedido, algunos medios locales señalaron que uno de los factores que podría haber influido en su estado físico es la altitud de la ciudad de West Valley City, ubicada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar.

Pese al incidente, el artista logró completar el recital y continuar con la agenda prevista de su gira internacional.

Los planes de retiro de Rod Stewart

El episodio se produce mientras el músico atraviesa una etapa de reflexión sobre el futuro de su carrera artística. A sus 81 años, Stewart ha reconocido en distintas entrevistas que analiza la posibilidad de alejarse de las giras una vez finalizados los compromisos programados para los próximos años.

En declaraciones recientes, el cantante anticipó que sus grandes recorridos internacionales podrían concluir tras una futura gira por el Reino Unido. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado a la música de alguna manera.

Mientras tanto, Stewart se prepara para una de sus próximas actuaciones destacadas, prevista para el 27 de junio en Lisboa, en el marco del festival Rock in Rio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estreno en el teatro cajamarca: como es la obra dos hombres en una ballena

Estreno en el teatro Cajamarca: cómo es la obra "Dos hombres en una ballena"

Por Redacción Espectáculos
historico debut mundial para toy story 5: los numeros de taquilla de una de las peliculas mas esperadas

Histórico debut mundial para Toy Story 5: los números de taquilla de una de las películas más esperadas

Por Redacción Espectáculos
El creador de Vikingos estrenará una nueva serie sobre un legendario guerrero nórdico

La nueva serie que estrenará el creador de "Vikingos" sobre un legendario guerrero nórdico

Por Redacción Espectáculos
brendan fraser: la transformacion fisica desde la ballena hasta la momia 4

Brendan Fraser: la transformación física desde La Ballena hasta La Momia 4

Por Andrés Aguilera