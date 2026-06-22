Susto en un recital de Rod Stewart: recibió oxígeno sobre el escenario

El cantante británico Rod Stewart protagonizó un momento de preocupación durante una presentación de su gira One Last Time en Estados Unidos, luego de sufrir una descompensación sobre el escenario y requerir asistencia con oxígeno para continuar el espectáculo.

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El episodio ocurrió durante un recital realizado en el First Credit Union Amphitheatre de West Valley City, Utah , donde el artista comenzó a mostrar signos de malestar mientras interpretaba algunas de sus canciones más conocidas.

Según registraron asistentes al concierto, Stewart se apoyó en distintas estructuras del escenario durante la actuación, evidenciando ciertas dificultades físicas. En un tramo instrumental de la presentación decidió detenerse brevemente y solicitar ayuda a su equipo .

Minutos después, uno de sus asistentes apareció con un tubo de oxígeno para asistir al músico. Tras recuperarse, el intérprete retomó el espectáculo y se dirigió al público con una frase que despertó aplausos entre los presentes: “El show debe continuar” .

Aun así, el cantante optó por no exigirse demasiado y pidió permiso a los espectadores para permanecer sentado durante una parte de la presentación mientras continuaba con el concierto.

Aunque Stewart no brindó explicaciones sobre lo sucedido, algunos medios locales señalaron que uno de los factores que podría haber influido en su estado físico es la altitud de la ciudad de West Valley City, ubicada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar.

Pese al incidente, el artista logró completar el recital y continuar con la agenda prevista de su gira internacional.

Los planes de retiro de Rod Stewart

El episodio se produce mientras el músico atraviesa una etapa de reflexión sobre el futuro de su carrera artística. A sus 81 años, Stewart ha reconocido en distintas entrevistas que analiza la posibilidad de alejarse de las giras una vez finalizados los compromisos programados para los próximos años.

En declaraciones recientes, el cantante anticipó que sus grandes recorridos internacionales podrían concluir tras una futura gira por el Reino Unido. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado a la música de alguna manera.

Mientras tanto, Stewart se prepara para una de sus próximas actuaciones destacadas, prevista para el 27 de junio en Lisboa, en el marco del festival Rock in Rio.