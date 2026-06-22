22 de junio de 2026 - 21:15

La hija de Piñón Fijo reveló por primera vez el rostro de su padre sin maquillaje

En el Día del Padre, la hija del artista mostró la cara detrás del personaje de Fabián Gómez y el video se volvió viral.

Solcito Fijo reveló una imagen de su padre Piñón sin maquillaje&nbsp;

Solcito Fijo reveló una imagen de su padre Piñón sin maquillaje 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El misterio que mantuvo en vilo durante décadas a generaciones de argentinos finalmente encontró respuesta: el rostro sin maquillaje de Fabián Gómez, el hombre detrás de Piñón Fijo, se hizo viral tras una publicación de su hija para el Día del Padre.

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La revelación se produjo a través de un video antiguo compartido por su hija, Solcito Fijo, que desató una ola de comentarios y nostalgia en las redes sociales.

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El video presenta secuencias de archivo personal filmadas a comienzos de la década del 90 en el Parque Sarmiento de Córdoba. En las imágenes se puede observar a Solcito y a su hermano Jeremías siendo niños, participando de un acting donde se muestran "aburridos" en un banco de cemento.

La magia del video reside en el momento en que un hombre con maletín se acerca a ellos y comienza, frente a la cámara, el proceso completo de maquillaje. Por primera vez, el público pudo acceder al "close up" del rostro descubierto de Piñón Fijo antes de convertirse en su emblemático personaje.

El video culmina con un tierno abrazo familiar y el mensaje de gratitud: “Gracias Fabián, gracias Piñón”. Sobre el final aparece una imagen de un cuadro de una foto de Piñón sin maquillaje junto a sus hijos.

Piñón Fijo
La imagen que compartió la hija de Piñón Fijo por el Día del Padre

La imagen que compartió la hija de Piñón Fijo por el Día del Padre

Según explicó Solcito en su publicación, este video no fue un registro casual, sino que nació de un sueño de su padre de participar en la programación del canal infantil Cablín, un referente de la época que marcó a toda una generación.

Aunque aquel proyecto profesional nunca llegó a concretarse en la pantalla, el material quedó como una "semilla" que floreció años después como un tesoro familiar.

“Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones”, escribió la joven en un texto cargado de emoción. Por su parte, su hermano Jere también se sumó al homenaje expresando su conmoción: “¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón!”.

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