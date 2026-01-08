Susto en Punta del Este: Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras quedar atrapados en el mar

Lo que comenzó como una tarde de descanso para recibir el año nuevo se transformó en un momento dramático para la familia de Martín Demichelis que se encontraba vacacionando en Punta del Este, Uruguay.

Según informan las fuentes, el pasado 31 de diciembre , el exfutbolista se encontraba en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio , junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma, además de una sobrina identificada como Camila.

A pesar de ser un día caluroso y con un mar que parecía "apacible", la familia se vio sorprendida por la fuerza de la naturaleza al ingresar al agua en una zona donde está prohibido bañarse .

De acuerdo con lo revelado en el programa A la Tarde, la familia se adentró en el mar, pero llegó un punto en el que las corrientes comenzaron a arrastrarlos hacia el fondo y les resultó imposible salir por sus propios medios.

"Martín Demichelis" Porque rescataron a él a y sus hijos del mar en una playa sin guardavidas. pic.twitter.com/WnnepbZQwj

Las fuentes destacan que el lugar es una zona de mar abierto con peligrosas corrientes de fondo y carece de puestos de vigilancia fijos, un reclamo que los visitantes suelen hacer con frecuencia.

La tragedia se evitó gracias a una coincidencia milagrosa: dos guardavidas, que ya habían terminado su horario laboral y se encontraban surfeando a unos metros de distancia, advirtieron la situación de emergencia. Al ver que el grupo familiar no podía regresar a la orilla, los profesionales intervinieron rápidamente para socorrer a Demichelis, a su hijo Bastian y a su sobrina, logrando ponerlos a salvo.

Mientras algunos panelistas de los medios citados calificaron el actuar del DT como una imprudencia por ignorar los carteles de advertencia, otros subrayaron la angustia que debió sentir su expareja, Evangelina Anderson, al enterarse de que sus hijos estuvieron en riesgo de muerte.