8 de enero de 2026 - 20:26

Susto en Punta del Este: Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras quedar atrapados en el mar

El director técnico y su familia vivieron una situación límite el pasado 31 de diciembre en una zona prohibida de la playa de José Ignacio.

Martín Demichelis tuvo que ser rescatado del mar junto a su familia&nbsp;

Martín Demichelis tuvo que ser rescatado del mar junto a su familia 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lo que comenzó como una tarde de descanso para recibir el año nuevo se transformó en un momento dramático para la familia de Martín Demichelis que se encontraba vacacionando en Punta del Este, Uruguay.

Leé además

Se filtró un chat entre Martín Demichelis y una modelo, que generó polémicas.

Filtraron el chat íntimo por el qué Martín Demichelis se habría peleado con su nueva novia

Por Agustín Zamora
Martín Demichelis.

Exponen mensajes atribuidos a Martín Demichelis con una modelo

Por Redacción Espectáculos

Según informan las fuentes, el pasado 31 de diciembre, el exfutbolista se encontraba en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma, además de una sobrina identificada como Camila.

A pesar de ser un día caluroso y con un mar que parecía "apacible", la familia se vio sorprendida por la fuerza de la naturaleza al ingresar al agua en una zona donde está prohibido bañarse.

Embed

De acuerdo con lo revelado en el programa A la Tarde, la familia se adentró en el mar, pero llegó un punto en el que las corrientes comenzaron a arrastrarlos hacia el fondo y les resultó imposible salir por sus propios medios.

Las fuentes destacan que el lugar es una zona de mar abierto con peligrosas corrientes de fondo y carece de puestos de vigilancia fijos, un reclamo que los visitantes suelen hacer con frecuencia.

La tragedia se evitó gracias a una coincidencia milagrosa: dos guardavidas, que ya habían terminado su horario laboral y se encontraban surfeando a unos metros de distancia, advirtieron la situación de emergencia. Al ver que el grupo familiar no podía regresar a la orilla, los profesionales intervinieron rápidamente para socorrer a Demichelis, a su hijo Bastian y a su sobrina, logrando ponerlos a salvo.

Mientras algunos panelistas de los medios citados calificaron el actuar del DT como una imprudencia por ignorar los carteles de advertencia, otros subrayaron la angustia que debió sentir su expareja, Evangelina Anderson, al enterarse de que sus hijos estuvieron en riesgo de muerte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este sábado se emitirá el especial de Masterchef por Telefe. 

Masterchef presenta nuevos cambios en su programación: qué día se emitirá el especial

Por Redacción Espectáculos
Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

Volvió al ataque: Flor Vigna cruzó a Luciano Castro en medio del escándalo que envuelve al actor

Por Redacción Espectáculos
Romina Gaetani se presentó en la portería del barrio donde vivía para pedir ayuda luego de que su pareja la golpeara.  

Cámaras de seguridad muestran el momento en que Romina Gaetani pide ayuda luego de ser agredida por su ex

Por Redacción Espectáculos
 (Gentileza Jesús María)

Cancelaron la primera noche de Jesús María 2026: qué pasará con los shows y las entradas

Por Redacción Espectáculos