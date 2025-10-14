14 de octubre de 2025 - 09:55

Se complica el caso de Valentina Olguín: no puede salir del país y podría ir a juicio oral

La cantante santiagueña deberá presentarse ante la Justicia, luego de que la fiscalía federal agravara la imputación por presunto contrabando simulado.

La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Por Redacción Espectáculos
Terrible truchada: los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

Por Redacción Espectáculos

La causa se inició el 28 de octubre de 2024, tras la denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien advirtió que su número de CUIT había sido utilizado sin autorización para efectuar compras en el exterior, principalmente en la tienda estadounidense Revolve, especializada en moda de lujo.

Valentina Olguín
La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

Durante la investigación, la fiscalía detectó que la joven habría empleado también los datos fiscales de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). En total, se registraron 16 operaciones sospechosas entre septiembre y octubre del año pasado, presuntamente concretadas bajo ese mecanismo.

El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal allanaron la vivienda de Olguín, donde secuestraron U$S 16.646 en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil y varias prendas de la marca antes nombrada, elementos considerados clave para la investigación.

Si bien la defensa de la influencer de 27 años había solicitado una probation (suspensión del juicio a prueba), el fiscal rechazó el pedido, al considerar que la gravedad de los hechos y el número de damnificados impiden acceder a ese beneficio.

Valentina Olguín
La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.

De mantenerse esa posición, el expediente podría avanzar hacia un juicio oral que unifique los delitos cometidos en las cinco jurisdicciones afectadas.

Probation rechazada para Valentina Olguín

La defensa de la santiagueña había solicitado una "probation", es decir, la suspensión del juicio a prueba, proponiendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y ofrecer disculpas públicas al gobernador Jaldo. Sin embargo, el fiscal Chit desestimó esta solicitud, considerando la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos involucrados.

De este modo, la causa podría avanzar hacia el juicio oral. El agravamiento de la imputación bajo la figura de "contrabando por simulación en concurso real" implica que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Joaqui explotó en redes sociales por las críticas sobre MasterChef Celebrity.

La Joaqui es la primera enojada en MasterChef Celebrity y hay una razón: "Gente que es medio bol..."

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente.

Qué dijo Thiago Medina sobre el día de su accidente: cómo sigue su tratamiento

Por Agustín Zamora
La producción brasileña sobre un perro callejero y su dueño.

La película brasileña de Netflix sobre un perro callejero y su dueño que hace llorar a todos

Por Redacción Espectáculos
Tim Robinson en la nueva comedia de HBO Max.

Tim Robinson vuelve a la comedia con una sátira sobre la vida laboral y la paranoia moderna en HBO Max

Por Redacción Espectáculos