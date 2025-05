Qué dijo Valentina Olguín tras ser acusada de usar datos de gobernadores para importar ropa.

En un audio, Olguín aseguró que está a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación y remarcó que actuó desde el desconocimiento. “No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes”, aseguró.