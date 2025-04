Santiago del Moro humilló a una concursante de Gran Hermano y no lo perdonaron: "Sacado y agresivo"

En un momento, el conductor hizo un alto. Sin embargo, de pronto dijo ante cámara, visiblemente molesto: "Pará, pará. Quiero entrar. ¿Quién es la que dice 'dejó para lo último', Martina?. ¡Pero chicos, a mí me dan los sobres! Me da lo mismo... Esa cosa de tomárselo personal. Nadie es tan importante".

Gran Hermano Santiago del Moro fue considerado violento tras humillar a una concursante de Gran Hermano. Web

Entonces reingresó a la casa, llamó a Martina y le dijo frente a todos: "Martu, escuchame. Chicos, lo mío es una batalla perdida, ¡y si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara, de frente! Te escuché recién decir 'me lo hace apropósito'. Yo, la escribana me entrega los sobres y los leo uno y uno. Es mi trabajo. No se enojen conmigo". Ante su palabra, Martina solo se disculpó.