Crece la tensión en la casa de Gran Hermano: el terrible comentario que Gabriela le hizo a Catalina

Catalina Gorostidi consiguió trabajo después de salir de Gran Hermano 2024. Catalina Gorostidi.

La pediatra, nacida en Santa Fe, explicó: “Tengo espejo en mi casa, tengo balanza, tengo familia y amigos. Soy consciente de cómo estoy. Desde los 17 años convivo con un trastorno alimentario. En su momento atravesé anorexia y también vigorexia”.

Más adelante, sostuvo: “Los trastornos alimenticios son graves. No se trata de algo menor. Lo que más me preocupa es cómo muchas personas opinan sobre los cuerpos ajenos como si no significaran nada. Este es mi cuerpo actual. No edito mis fotos porque reflejan cómo soy hoy. Y si a alguien no le gustan, no es necesario que me ayuden, porque ya estoy recibiendo ayuda”.

Por último, también se refirió a los cuestionamientos vinculados con su profesión: “Me dicen ‘sos médica, tenés que dar el ejemplo’. Sí, soy médica. Y lo logré con esfuerzo”.