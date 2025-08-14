"Romper las iglesias": Juli Poggio se viralizó y desató un debate sobre el hambre mundial

Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores al dejar ver una preocupación profunda que nunca había hecho pública. La bailarina e influencer participó de una entrevista con Mariano Iúdica en el ciclo “Mi cielo” (Infobae), donde habló de su vida, su carrera y sus proyectos, pero una pregunta derivó en una reflexión sobre la pobreza y la desigualdad que generó debate.

El conductor le propuso: “¿ Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría hacer y tener la respuesta?”. A partir de allí, la respuesta de Poggio se viralizó en X por su franqueza y por la forma directa en que abordó un tema sensible.

“Es como, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad . Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres”, expresó.

La ex “Gran Hermano” continuó con su planteo y se preguntó por qué no se actúa para terminar con el hambre. “Hay tanta gente pobre y no se puede como repartir todo ese dinero, romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial ”, dijo. Luego, enfatizó: “Eso me llama mucho la atención. Cómo hay tanta gente tan tan tan rica y tanta gente tan pobre”.

Iúdica, que escuchaba con atención, sumó su mirada sobre la situación económica actual. “La desigualdad que hay, cada vez es más, ¿viste? La clase media tiende a desaparecer ”, señaló.

Poggio coincidió y remarcó que le resulta incomprensible que no exista una manera concreta de equiparar las oportunidades. “Es algo que no tiene mucha explicación. Debería de haber alguna forma de poder equiparar todo eso”, sostuvo.

La repercusión las declaraciones de Julieta Poggio

El conductor cerró el segmento felicitando a la entrevistada por animarse a tocar un tema que, según destacó, pocas figuras del espectáculo plantean con tanta claridad en un espacio de entretenimiento.

La charla no solo reveló un costado reflexivo de la artista, sino que también provocó una ola de comentarios y opiniones en redes, donde muchos usuarios celebraron que utilice su visibilidad para poner en agenda una problemática social que afecta a millones de personas.

Juli Poggio

"Y mientras tanto vos qué haces por el hambre reini?", "Nunca una sinagoga o una mezquita", "Ese es el problema, no son las iglesias, son los Billonarios que evaden impuestos", "nose qué le critican, tiene razón, hay que romper todas las iglesias, templos sinagogas, etc.", "Upa..... no la veía venir, un debate que Poggio (de acuerdo con su pensamiento/idea) invita y reabre. Ojo, esto se planteó desde que la iglesia se fundó", "Caro pardiaco", "Simio con micrófono!", "Jajajaj dinamitaban todas las iglesias porque ella decía eso jajaja", "Esto pasa cuando en los medios les dan micrófonos a cualquiera. Llamo a censurar a Julieta Poggio y a Infobae", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.