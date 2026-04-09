9 de abril de 2026 - 21:34

Roberto Pettinato defendió a su hijo en medio el juicio por el que podría recibir 15 años de prisión

La causa investiga el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022.

Roberto y Felipe Pettinato, juntos por primera vez tras la dura pelea
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Por Redacción Espectáculos

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Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.
Melchor Rodrigo falleci&oacute; en un incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Melchor Rodrigo falleció en un incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Las palabras de Roberto Pettinato

Durante una entrevista en Puro Show, el conductor y músico planteó su postura con énfasis en la falta de pruebas concretas dentro del expediente. Según explicó, el propio fiscal habría reconocido la ausencia de elementos determinantes para sostener la imputación, lo que debilita la posibilidad de una condena en el fuero penal.

Embed - "Felipe no sabe qué pasó esa noche": Roberto Pettinato pide la absolución de su hijo

La discusión sobre las pruebas y el proceso penal

El eje del planteo de Pettinato se centró en la diferencia entre el derecho penal y otros ámbitos judiciales. Sostuvo que una condena requiere evidencia clara y verificable, y rechazó interpretaciones basadas en suposiciones. En esa línea, insistió en que no se pudo establecer con certeza qué ocurrió la noche del hecho ni quién inició el incendio que derivó en la muerte de Rodrigo.

Además, reconoció que su hijo y la víctima compartían consumos problemáticos, lo que, según su mirada, pudo haber generado un contexto propenso a accidentes. Sin embargo, evitó adjudicar responsabilidades directas y remarcó que Felipe Pettinato no tiene un recuerdo completo de lo sucedido, motivo por el cual no declaró en detalle sobre esa noche.

Felipe Pettinato
Roberto Pettinato volvi&oacute; a intervenir p&uacute;blicamente para respaldar a su hijo y cuestionar la solidez de la acusaci&oacute;n en su contra. &nbsp;

Roberto Pettinato volvió a intervenir públicamente para respaldar a su hijo y cuestionar la solidez de la acusación en su contra.

La expectativa por el fallo

Frente a la inminencia del veredicto, Roberto Pettinato fue categórico al anticipar el desenlace que considera justo: la absolución. Argumentó que, sin pruebas concluyentes sobre la mecánica del hecho o la intencionalidad, no se puede avanzar hacia una condena.

El caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en los medios, no solo por la gravedad del hecho sino también por la exposición pública de los involucrados. Mientras tanto, la resolución final marcará el cierre de un proceso atravesado por versiones contrapuestas, tensiones familiares y un debate de fondo sobre los límites probatorios en la justicia penal.

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