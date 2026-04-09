Roberto Pettinato defendió a su hijo en medio el juicio por el que podría recibir 15 años de prisión

Durante una entrevista en Puro Show, el conductor y músico planteó su postura con énfasis en la falta de pruebas concretas dentro del expediente. Según explicó, el propio fiscal habría reconocido la ausencia de elementos determinantes para sostener la imputación, lo que debilita la posibilidad de una condena en el fuero penal.
Embed - "Felipe no sabe qué pasó esa noche": Roberto Pettinato pide la absolución de su hijo
La discusión sobre las pruebas y el proceso penal
El eje del planteo de Pettinato se centró en la diferencia entre el derecho penal y otros ámbitos judiciales. Sostuvo que una condena requiere evidencia clara y verificable, y rechazó interpretaciones basadas en suposiciones. En esa línea, insistió en que no se pudo establecer con certeza qué ocurrió la noche del hecho ni quién inició el incendio que derivó en la muerte de Rodrigo.
Además, reconoció que su hijo y la víctima compartían consumos problemáticos, lo que, según su mirada, pudo haber generado un contexto propenso a accidentes. Sin embargo, evitó adjudicar responsabilidades directas y remarcó que Felipe Pettinato no tiene un recuerdo completo de lo sucedido, motivo por el cual no declaró en detalle sobre esa noche.
La expectativa por el fallo
Frente a la inminencia del veredicto, Roberto Pettinato fue categórico al anticipar el desenlace que considera justo: la absolución. Argumentó que, sin pruebas concluyentes sobre la mecánica del hecho o la intencionalidad, no se puede avanzar hacia una condena.
El caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en los medios, no solo por la gravedad del hecho sino también por la exposición pública de los involucrados. Mientras tanto, la resolución final marcará el cierre de un proceso atravesado por versiones contrapuestas, tensiones familiares y un debate de fondo sobre los límites probatorios en la justicia penal.