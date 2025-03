Reapareció Sofía Clerici tras el escándalo el Yategate y apuntó contra Martín Insaurralde: qué dijo

Sofía Clericihabló públicamente por primera vez luego del escándalo del Yategate y apuntó directamente contra Martín Insaurralde. En un entrevista con Majo Martino en el programa Mañanisima, la modelo reveló por qué publicó la polémica foto con el exfuncionario y habló sobre la relación “tóxica y oscura”.

En principio, Sofía invitó a la entrevistadora al jacuzzi a tomar un champagne, pero la periodista no accedió y fue a fondo con las preguntas, principalmente sobre su vínculo con Martín Insaurralde. En ese hilo, mencionó que se sintió señalada injustamente tras el escándalo mediático y judicial.

“Tuve que cortar de alguna forma”, aseguró “Estoy siempre con alguien que me gusta, pero se me pega un estereotipo de hombre que termino siendo su ayuda o su mamá, a la mayoría les faltan un par de jugadores. Cuando vi que no iba, que no me gustaba, tuve que cortar de alguna forma cuando se ponen obsesivos, te da un poco de miedo, me di cuenta que no era la persona para mí", contó la modelo.

“Ahora me siento fuerte, no la pasé nada bien, tienen una imagen de mí como la mala y yo no soy si no hablé es porque soy bastante educada y fue por respeto a los niños, todo tiene un límite y tengo ganas de contar cómo soy yo. Tuve que mostrar (las fotos con Insaurralde) porque tenía que haber un fin cuando las relaciones son tóxicas”, continuó.

“Era una relación que yo no estaba a gusto y era bastante tóxica, el fin no estuvo bueno, pero sino no se cortan las cosas. Hablar en profundidad de este tema es revolver una energía que no está buena, tuve que hacer de mamá y no va, estoy cansada de que la otra persona sea oscura y negativa. Amenazas no recibí, pero sí muchísimos mensajes”, agregó Clerici.