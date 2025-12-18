Quién es Oona Chaplin, la villana de Avatar 3 que pasó por Game of Thrones y pertenece a un linaje histórico

Aunque lleva uno de los apellidos más influyentes de la historia del cine , Oona Chaplin construyó su camino lejos de la comodidad del linaje. Nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin, ¿quién es la actriz que interpreta a la nueva villana más temida de James Cameron en “ Avatar : Fuego y Ceniza”?

La frase de furia de Gerard Piqué luego de que Shakira subió a sus hijos a cantar en Buenos Aires

El estreno inminente de "Avatar 3": por qué será el taquillazo del verano

El gran salto a la fama global llegó con “Juego de Tronos". En la serie de HBO encarnó a Talisa Maegyr, una médica de origen noble y espíritu rebelde que se convirtió rápidamente en una figura clave de la historia de Robb Stark. Su personaje tuvo un destino trágico en la inolvidable Boda Roja.

Lejos de quedar encasillada, Oona utilizó ese impulso para profundizar un recorrido artístico propio. Participó en producciones como “Taboo”, junto a Tom Hardy, “The Girlfriend Experience” y “Treason” , donde volvió a apostar por roles complejos, ambiguos y emocionalmente intensos. Su preferencia por personajes incómodos y alejados de los estereotipos terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas .

Ese recorrido desemboca ahora en uno de los universos cinematográficos más ambiciosos de Hollywood. En “Avatar: Fuego y Ceniza” , Oona Chaplin debuta como Varang, una líder Na’vi perteneciente a una tribu más agresiva y beligerante , que promete introducir un tono más oscuro y violento en el mundo de Pandora. Se trata de un giro significativo en su carrera, al asumir el rol de antagonista central en una superproducción global.

La actriz reveló que el proceso de casting comenzó de manera inesperada y bajo un estricto secreto. En ese momento, incluso, consideraba alejarse de la actuación para dedicarse al yoga. “Todo fue absolutamente confidencial. No podía llevarme el guion a casa ni recibirlo por mail. Leí la escena y conecté inmediatamente con la furia del personaje”, recordó

La huella de su abuelo, Charles Chaplin, también atraviesa su trabajo. Según explicó, la fisicidad del personaje fue un aspecto central de su interpretación. “Él nos enseñó que el cuerpo es fundamental para contar una historia. La manera en que uno se mueve expresa tanto como las palabras”, señaló.

Oona Chaplin y su vínculo con Chile

Nacida en Madrid en 1986 y criada entre distintos países, Chaplin se mueve con naturalidad entre idiomas, culturas y mercados. Esa formación cosmopolita, combinada con una preparación actoral sólida, le permitió transitar sin fricciones entre producciones europeas y estadounidenses, siempre desde una lógica autoral y selectiva.

Su padre, Patricio Castilla, es un director de fotografía chileno, que ha participado activamente en la política en Chile y Cuba. La abuela paterna de Oona, Hilda, es chilena de etnia mapuche. Pasó la mayor parte de su infancia entre España, Inglaterra, Escocia, Suiza y Cuba