18 de diciembre de 2025

Quién es Oona Chaplin, la villana de Avatar 3 que pasó por Game of Thrones y pertenece a un linaje histórico

La actriz, nieta de Charles Chaplin, confesó que antes de recibir el personaje en la nueva película de James Cameron estaba por retirarse del cine.

Oona Chaplin, la actriz que interpreta a la nueva villana de Avatar.

Oona Chaplin, la actriz que interpreta a la nueva villana de "Avatar".

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

El gran salto a la fama global llegó con “Juego de Tronos". En la serie de HBO encarnó a Talisa Maegyr, una médica de origen noble y espíritu rebelde que se convirtió rápidamente en una figura clave de la historia de Robb Stark. Su personaje tuvo un destino trágico en la inolvidable Boda Roja.

Oona Chaplin de "Juego de Tronos" a Avatar.
Oona Chaplin de

Oona Chaplin de "Juego de Tronos" a Avatar.

Lejos de quedar encasillada, Oona utilizó ese impulso para profundizar un recorrido artístico propio. Participó en producciones como “Taboo”, junto a Tom Hardy, “The Girlfriend Experience” y “Treason”, donde volvió a apostar por roles complejos, ambiguos y emocionalmente intensos. Su preferencia por personajes incómodos y alejados de los estereotipos terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas.

Convertirse en la villana de Avatar: "estaba por dejar la actuación"

Ese recorrido desemboca ahora en uno de los universos cinematográficos más ambiciosos de Hollywood. En “Avatar: Fuego y Ceniza”, Oona Chaplin debuta como Varang, una líder Na’vi perteneciente a una tribu más agresiva y beligerante, que promete introducir un tono más oscuro y violento en el mundo de Pandora. Se trata de un giro significativo en su carrera, al asumir el rol de antagonista central en una superproducción global.

La actriz reveló que el proceso de casting comenzó de manera inesperada y bajo un estricto secreto. En ese momento, incluso, consideraba alejarse de la actuación para dedicarse al yoga. “Todo fue absolutamente confidencial. No podía llevarme el guion a casa ni recibirlo por mail. Leí la escena y conecté inmediatamente con la furia del personaje”, recordó

La huella de su abuelo, Charles Chaplin, también atraviesa su trabajo. Según explicó, la fisicidad del personaje fue un aspecto central de su interpretación. “Él nos enseñó que el cuerpo es fundamental para contar una historia. La manera en que uno se mueve expresa tanto como las palabras”, señaló.

Oona Chaplin y su vínculo con Chile

Nacida en Madrid en 1986 y criada entre distintos países, Chaplin se mueve con naturalidad entre idiomas, culturas y mercados. Esa formación cosmopolita, combinada con una preparación actoral sólida, le permitió transitar sin fricciones entre producciones europeas y estadounidenses, siempre desde una lógica autoral y selectiva.

Su padre, Patricio Castilla, es un director de fotografía chileno, que ha participado activamente en la política en Chile y Cuba. La abuela paterna de Oona, Hilda, es chilena de etnia mapuche. Pasó la mayor parte de su infancia entre España, Inglaterra, Escocia, Suiza y Cuba

