19 de febrero de 2026 - 13:48

Quién es la nueva novia de Ulises Bueno: la presentó en redes sociales

El cantante eligió el Día de los Enamorados para blanquear su romance y las redes sociales explotaron con la noticia.

Ulises Bueno confirmó en redes sociales su nuevo romance.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Agustín Zamora
En las últimas semanas, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular en el mundo del cuarteto. Todo apuntaba a Kei Rodríguez, quien trabaja como community manager y fotógrafa de Ulises en los shows y festivales más importantes. Los seguidores del “Barba” la vieron en acción durante los bailes, siempre cerca del artista y capturando cada instante.

Ulises Bueno
Ulises Bueno junto a su hija Alma.

Quién es la nueva novia de Ulises Bueno

El misterio se terminó el 14 de febrero, cuando Ulises eligió el Día de los Enamorados para blanquear su romance. Subió una historia a sus redes junto a Kei, en la playa y con un corazón gigante, dejando en claro que el amor está más presente que nunca en su vida.

Las fanáticas no tardaron en reaccionar. Algunas bromearon con la coincidencia de la fecha: “Justo el 14 de febrero nos venís a romper el corazón”, le escribieron. Pero más allá de las bromas, la mayoría celebró la noticia y se mostró feliz por el bienestar del ídolo.

La relación se fue consolidando en los últimos meses, entre viajes, festivales y noches de cuarteto. Finalmente, Ulises decidió dejar atrás los rumores y mostrarle al mundo que volvió a apostar al amor.

Los seguidores del Barba celebran este nuevo capítulo y esperan ver a la pareja compartiendo más momentos juntos. Ulises, por su parte, disfruta de esta etapa de plenitud, rodeado de afectos y con el corazón renovado.

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos
Por Agustín Zamora
Por Redacción Espectáculos