Quién es la nueva novia de Ulises Bueno: la presentó en redes sociales

El cantante eligió el Día de los Enamorados para blanquear su romance y las redes sociales explotaron con la noticia.

Ulises Bueno atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Alejado de los malos hábitos y enfocado en su carrera musical, el cantante disfruta de Alma (su hija fruto de su relación con Sabrina Abelenda), su familia y, ahora, de un nuevo amor.

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular en el mundo del cuarteto. Todo apuntaba a Kei Rodríguez, quien trabaja como community manager y fotógrafa de Ulises en los shows y festivales más importantes. Los seguidores del “Barba” la vieron en acción durante los bailes, siempre cerca del artista y capturando cada instante.

Ulises Bueno Ulises Bueno junto a su hija Alma. web Quién es la nueva novia de Ulises Bueno El misterio se terminó el 14 de febrero, cuando Ulises eligió el Día de los Enamorados para blanquear su romance. Subió una historia a sus redes junto a Kei, en la playa y con un corazón gigante, dejando en claro que el amor está más presente que nunca en su vida.

Las fanáticas no tardaron en reaccionar. Algunas bromearon con la coincidencia de la fecha: “Justo el 14 de febrero nos venís a romper el corazón”, le escribieron. Pero más allá de las bromas, la mayoría celebró la noticia y se mostró feliz por el bienestar del ídolo.

Kei Rodríguez no solo acompaña a Ulises en lo profesional, sino que ahora también comparte su vida personal. Trabaja en Almenara y se ganó el cariño del entorno del cantante por su dedicación y buena onda.