Quién es la ex Casi Ángeles que emocionó a todos con el anuncio de su embarazo

La noticia sorprendió a los fans de la tira de Cris Morena, que de inmediato la hicieron viral. Varios de sus excompañeros se alegraron con ella.

El universo de Casi Ángeles volvió a revolucionarse este martes con una noticia que tocó el corazón de todos los fanáticos: Guadalupe Antón, la actriz que le dio vida a Alelí en las primeras temporadas de la serie juvenil, anunció que será mamá por primera vez.

A través de sus redes sociales, Guada compartió imágenes de la ecografía y un mensaje cargado de emoción. “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre”, escribió, dejando en claro que este momento es único para ella y su familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guada Antón (@guadalupeantonok) La actriz y psicóloga también le dedicó unas palabras a su pareja, con quien transita este nuevo capítulo: “Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso”.

En su posteo, Guadalupe expresó lo que siente desde que supo que estaba embarazada: “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo. Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”.

Guada Antón La ex Casi Ángeles anunció que está embarazada. web La actriz cerró su mensaje con una declaración para su pareja: “Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”.