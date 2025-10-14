Quién es la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble que inspiró la película furor de Disney+

Inspirada en la vida de Whitney Wolfe Herd , la empresaria que cambió las reglas del amor digital, la nueva película de Disney+ cuenta la historia de la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble , una mujer desafió al poder masculino en la industria tecnológica y creó una app revolucionaria.

Disney+ y Hulu estrenaron “Swiped ”, una película biográfica inspirada en la historia real de Herd. Con tan solo 36 años, Wolfe Herd es actualmente la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma, según Forbes. Fundó Bumble en 2014, tras dejar Tinder y denunciar acoso sexual contra un exejecutivo de la empresa.

Su nuevo proyecto surgió como una respuesta al machismo y la misoginia que experimentó en la industria tecnológica, y se convirtió en un éxito global: en Bumble, son las mujeres quienes dan el primer paso tras hacer “match”.

“Bumble siempre se ha centrado en el amor, en crear conexiones seguras y saludables” , expresó Wolfe Herd en su cuenta de Instagram.

La película dirigida por Rachel Lee Goldenberg muestra los comienzos de Whitney como una joven recién graduada que busca abrirse camino en un entorno dominado por hombres. Lily James interpreta a la empresaria, acompañada por Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Dan Stevens y Pierson Fodé.

La producción fue desarrollada por Jennifer Gibgot, quien aseguró que la historia de la empresaria “es inspiradora y necesaria para entender cómo el liderazgo femenino está transformando el mundo digital”.

¿Qué opina Herd de la película?

Whitney Wolfe Herd confundadora de Tinder. Whitney Wolfe Herd confundadora de Tinder. gentileza

A pesar del éxito de la película, Herd confesó a CNBC que al principio no quería que el filme se realizara y que todavía no la ha visto, aunque se siente “honrada” por el reconocimiento a su trayectoria.

Hoy, la fundadora de Bumble vive en Austin, Texas, está casada, tiene un hijo y posee el 18% de participación en la empresa. En 2025 retomó la dirección ejecutiva de la app, reafirmando su compromiso con un espacio digital más seguro y equitativo para las mujeres.