14 de octubre de 2025 - 12:10

Quién es la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble que inspiró la película furor de Disney+

Whitney Wolfe Herd tiene 36 años, enfrentó acoso sexual y hoy es la multimillonaria más joven que creó su propia fortuna.

La nueva película de Disney+ sobre la cofundadora de Tinder.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Inspirada en la vida de Whitney Wolfe Herd, la empresaria que cambió las reglas del amor digital, la nueva película de Disney+ cuenta la historia de la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble, una mujer desafió al poder masculino en la industria tecnológica y creó una app revolucionaria.

Su nuevo proyecto surgió como una respuesta al machismo y la misoginia que experimentó en la industria tecnológica, y se convirtió en un éxito global: en Bumble, son las mujeres quienes dan el primer paso tras hacer “match”.

“Bumble siempre se ha centrado en el amor, en crear conexiones seguras y saludables”, expresó Wolfe Herd en su cuenta de Instagram.

La película dirigida por Rachel Lee Goldenberg muestra los comienzos de Whitney como una joven recién graduada que busca abrirse camino en un entorno dominado por hombres. Lily James interpreta a la empresaria, acompañada por Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Dan Stevens y Pierson Fodé.

La producción fue desarrollada por Jennifer Gibgot, quien aseguró que la historia de la empresaria “es inspiradora y necesaria para entender cómo el liderazgo femenino está transformando el mundo digital”.

¿Qué opina Herd de la película?

A pesar del éxito de la película, Herd confesó a CNBC que al principio no quería que el filme se realizara y que todavía no la ha visto, aunque se siente “honrada” por el reconocimiento a su trayectoria.

Hoy, la fundadora de Bumble vive en Austin, Texas, está casada, tiene un hijo y posee el 18% de participación en la empresa. En 2025 retomó la dirección ejecutiva de la app, reafirmando su compromiso con un espacio digital más seguro y equitativo para las mujeres.

