Quién es el verdadero padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar llegó a una situación crítica: no puede pagar el colegio de su hija

Claro que el economista, una vez más , respondió las consultas periodísticas y volvió a afirmar que no es el padre de la niña. En tanto, en las últimas horas se conoció un revelador dato que, de confirmarse, daría por terminado el enfrentamiento tanto legal como mediático.

Luciana Salazar está en una guerra con Redrado por cuestiones referidas a Matilda (8) , donde Ángel De Brito confesó lo que piensa de ambos como padres. Entre varios temas, la ex vedette le reclama una importante cifra al economista en concepto de alimentos.

En Mujeres Argentinas, Virginia Gallardo le preguntó a la rubia por el reclamo económico que forma parte de la batalla judicial que lleva adelante “Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, consultó la panelista.

“Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, precisó Luciana, que hace poco le festejó un súper cumpleaños a su hija. “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”, acotó Gallardo.

La mamá de Matilda advirtió que es un tema que tiene que revisar bien con su abogado. "Bueno, la verdad, yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, sentenció.