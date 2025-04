Luciana Salazar llegó a una situación crítica: no puede pagar el colegio de su hija

El enfrentamiento con Yanina Latorre

Mientras tanto, la tensión con Yanina Latorre no da tregua. La panelista de LAM y conductora de América TV sigue enfrentada a Salazar, quien la denunció por hostigamiento. Sin embargo, Latorre redobló la apuesta al exponer públicamente la situación laboral y financiera de la modelo. “Vos por ahí sos ese tipo de mujer que andá a ver de qué vive y quién la mantiene, porque nunca entendí tu nivel de vida y la plata”, lanzó en su programa. También la acusó de no tener talento ni oficio, y aseguró: “Me limpio el c... con tu carta documento. Yo estudio, me preparo y comunico. No necesito de tipos que me mantengan. Yo laburo, cosa que vos no hacés”.