Por qué Wanda Nara tendría que devolverles dinero a sus suscriptores de OnlyFans

Wanda Nara no logra salir del centro de la polémica , esta vez por un motivo puramente económico. Según reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda , la empresaria y conductora podría tener que devolver dinero a varios de sus suscriptores tras una decisión poco estratégica en su incursión en OnlyFans , la plataforma de contenido para adultos.

La mediática, que había prometido revolucionar la plataforma, lanzó su perfil con una suscripción mensual de 50 dólares . Sin embargo, la propuesta no habría tenido el impacto esperado y debió bajar su tarifa a 10 dólares , además de comenzar a pedir propinas dentro del sitio para compensar la falta de ingresos. Esta movida generó duras críticas y, según contó Latorre, podría tener consecuencias legales y financieras.

“ Arrancó en 50 dólares la suscripción y dijo que rompió todos los servidores . Yo hablé con gente de OnlyFans y me contaron que ni las mayores estrellas jamás reventaron un servidor. A Wanda acá no la conoce nadie ”, lanzó sin filtro la conductora del ciclo de América TV.

En ese contexto, dejó en claro que la estrategia de Wanda Nara no fue exitosa y que la empresaria ahora buscaría mantener a flote su cuenta a través de las contribuciones de los usuarios.

“Está mendigando propinas por Instagram para que la gente se le suba. A mí me da vergüenza ajena, creo que no es necesario, la guita no la necesita”, continuó Latorre, en referencia a un mensaje promocional que la cuenta de OnlyFans de Wanda habría enviado a sus seguidores. El mismo invitaba a “demostrar ganas de divertirse” a través de donaciones, bajo la promesa de obtener respuestas más rápidas.