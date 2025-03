Martín Redrado respondió ante los rumores de deuda con Luciana Salazar: "Lo verán mis abogados"

Luciana Salazar expuso detalles sobre la causa judicial que mantiene contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija, Matilda. Tras la difusión de un documento donde el economista se comprometía a asumir esa responsabilidad hasta la mayoría de edad de la menor, Redrado respondió con firmeza ante la polémica en una entrevista en vivo.

La respuesta de Martín Redrado “Tuve un compromiso económico mientras fui pareja de Luciana. No vi el documento del que hablan. No miro televisión, trabajo todo el día para brindar claridad a mis clientes en cuestiones de política económica”, expresó en un móvil para Mujeres argentinas, en eltrece. Al ser consultado sobre el documento filtrado, insistió en que no tenía conocimiento del mismo. “Si hay algún tema judicial, mis abogados se ocuparán. Yo sigo con mi profesión. No he visto ese documento, así que lo analizarán mis abogados”, agregó en la conversación con María Belén Ludueña.

El fastuoso cumpleaños que le organizó Luciana Salazar a su hija Matilda. El fastuoso cumpleaños que le organizó Luciana Salazar a su hija Matilda. Redrado enfatizó que no tenía ninguna obligación legal respecto a Matilda. “Tengo que ver el documento y entender de qué se trata. Pero hay algo que debería quedar claro para todos: si no soy el padre, no tengo ninguna obligación de manutención. Además, se mintió al decir que había una deuda alimentaria. No soy deudor alimentario, la justicia tiene un listado de quienes sí lo son”, sostuvo.

El economista cerró su descargo con una declaración tajante: “Primero se dijo que era el padre. Ahora quedó claro que no lo soy. Luego se afirmó que era deudor alimentario, pero no lo soy, porque en ese caso no podría salir del país. Ahora aparece un documento. Mis abogados lo analizarán. Por favor, déjenme trabajar en mi profesión, que es lo que sé hacer bien. Cada uno debe seguir con su vida. Hoy tengo una vida personal muy rica en lo emocional, con una mujer excepcional a mi lado”.

