El material que presentará Mauro Icardi ante la Justicia en medio de su disputa con Wanda Nara

Al aire de SQP (América), Yanina Latorre dio a conocer las imágenes que el novio de la China Suárez presentará para demostrar que su vivienda no estaba en condiciones de albergar a los animales. “Él lleva estas pruebas, su parte. Hay una foto que muestra la laguna del lugar donde vive y en el que no hay cerco. Además, los tres perros son chiquitos y podrían caer en la pileta o escaparse” , detalló la conductora.

Además, agregó que Icardi sostiene que el tema de los perros fue una provocación del lado de Wanda. “Va a presentar los audios en los que Norita (mamá de Nara) le dice que se tiene que llevar a los perros y a él nadie le había avisado. Y en eso lo banco. Si yo llego a estar separada de mi marido y me mandan los perros, si no me lo dijo, le digo ‘no, querido, llévatelo porque yo no tengo lugar o no quiero’”.