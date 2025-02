"Querido Público", la obra que apela a la resistencia de la cultura con humor

La encuesta que no se equivoca en Gran Hermano predijo al nuevo eliminado

En la presentación, la obra muestra el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, sin embargo Sergio Martínez aclara: “La obra no está subsidiada por el Instituto, sino la sala”. Según explica, el hecho de no recibir apoyo aún se debe a que, hasta ahora, no hubo convocatorias, y destaca el rol del Instituto como un fomentador del teatro en el interior del pais. “Es muy muy importante la existencia del Instituto Nacional de Teatro para los elencos independientes”, subraya.

En este sentido, también hace referencia a la convivencia de los integrantes y los distintos elencos de la provincia: “El teatro te convierte en una especie de familia provisoria y momentánea que va transcurriendo y fluye en los distintos grupos. Es un esfuerzo de cariño, voluntad y amor seguir adelante creyendo que el teatro puede ser una posibilidad para encontrarnos como sociedad a reflexionar sobre lo que nos toca vivir y sobre a dónde tenemos que ir”.

No pasa inadvertido que ambos actores coinciden en apellidos, y teniendo en cuenta endogamia teatral, Sergio Martínez se apresura a explicar: “No somos padre e hijo. Yo tengo mi hijo que es actor también, y por ahí la gente cree que es él. No, mi hijo se llama como nombre artístico, Nicolás Nime. Neno es un compañero que justo coincide que somos homónimos en el apellido”.

Y agrega, para terminar de cerrar la idea de la familia del teatro: “Tenemos un vínculo muy especial con los compañeros y siempre es un vínculo casi familiar que, como con todas las familias, tiene idas y venidas”, concluye.