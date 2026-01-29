29 de enero de 2026 - 13:14

Qué se sabe de Leonardo, el hermano desconocido de Pampita: tiene un bajo perfil y se alejó de los medios

Es el mayor de los Ardohain y se volvió tendencia por un reciente tierno posteo dedicado a la modelo.

El hermano mayor de&nbsp;Pampita sigue viviendo en La Pampa, alejado de los flashes.

El hermano mayor de Pampita sigue viviendo en La Pampa, alejado de los flashes.

Por Agustín Zamora

Muchos familiares de las celebridades siguen el camino de sus hermanos o padres y no tienen problemas a la hora de mostrarse frente a las cámaras, mientras que otros prefieren ir por un bajo perfil y alejarse del mundo mediático. Este último es el caso de los hermanos de Pampita, quiénes tomaron diferentes caminos.

En las últimas horas, llamó la atención el tierno mensaje que el mayor de ellos, Leonardo Ardohain, escribió para la modelo con motivo de su cumpleaños, y muchos de los seguidores de Carolina comenzaron a seguir cómo es su vida lejos de la televisión argentina.

Pampita siempre se mostró muy unida a su hermano menor, Guillermo, quien vive en Buenos Aires, como ella, y es su odontólogo de confianza. Sin embargo, otro que muestra el vínculo especial que mantiene con la modelo es el mayor de todos, Leonardo. Tanto él como Agostina, la hermana del medio, siguen viviendo en La Pampa, por lo que verse con la modelo se vuelve más complicado.

Quién es Leonardo, el hermano de Pampita

Según se había dado a conocer, Leonardo, que tiene 3 hijos, tenía un local de electrodomésticos en Doblas. Sin embargo, en sus redes sociales públicas, muestra su pasión por los eventos, la animación y la música. Si bien él se mantiene alejado de lo mediático y la televisión, utiliza su cuenta abierta de Instagram para publicitarse como DJ y Animador de fiestas.

La propia Pampita lo acompaña en la publicidad de sus eventos, e incluso lo contrató para que pudiera pasar música en su última fiesta de cumpleaños, gesto que él agradeció y mostró el vínculo especial que aún mantiene con su hermana menor.

