Qué le pasó a Brigitte Bardot: una enfermedad grave la tiene internada hace tres semanas

Crece la preocupación en Francia por el estado de salud de Brigitte Bardot, la legendaria actriz de 91 años que lleva varias semanas internada en la clínica privada Saint-Jean de Toulon, aunque la noticia recién se conoció este viernes.

Según fuentes citadas por la emisora local ICI Provence, la estrella de "Y Dios creó a la mujer" (1956) y "El desprecio" (1963) permanece hospitalizada desde hace tres semanas, donde recibe un tratamiento específico por una "enfermedad grave" que incluso requirió una intervención quirúrgica.

Aunque su entorno se mantiene hermético, fuentes cercanas confirmaron al diario Var-Matin que su cuadro sigue siendo “ delicado ” y que los médicos continúan monitoreando su evolución.

“Actualmente se está recuperando y los especialistas seguirán vigilando su estado”, señaló el medio.

Bardot había atravesado un episodio similar en 2023, cuando sufrió una crisis respiratoria provocada por las altas temperaturas en Saint-Tropez.

En aquella ocasión, su esposo, Bernard d’Ormale, explicó que la actriz “ya no tolera el calor como antes”. “Como todas las personas de cierta edad, no debe hacer esfuerzos innecesarios”, dijo entonces, cuando los servicios de emergencia debieron asistirla en su residencia.

Bardot, quien cumplió 91 años el pasado 28 de septiembre, no se ha pronunciado públicamente sobre su salud. Sin embargo, la prensa francesa recuerda que en marzo de este año la revista France Dimanche había advertido sobre una posible hospitalización por una insuficiencia respiratoria severa, información que ella misma desmintió en su momento.

Brigitte Bardot, mito mundial de belleza femenina

“Quiero tranquilizarlos a todos. Estoy muy bien. La prensa armó un escándalo por un malestar que sufrí en enero”, declaró entonces, intentando frenar las especulaciones.

La actriz, retirada del cine desde comienzos de los años 70, volvió a aparecer en televisión a fines de 2023 después de más de una década de ausencia mediática. En una entrevista para BFMTV desde su casa en Saint-Tropez, Bardot se mostró emocionada de reencontrarse con el público.

Icono indiscutido del cine francés y símbolo sexual de los años 50 y 60, Brigitte Bardot marcó una época con películas como "Historias extraordinarias" (1968), "Viva María!" (1965) o "El desprecio" (1963), del gran cineasta Jean-Luc Godard.

Brigitte Bardot, en los últimos años

Su estilo -los labios delineados, el cabello rubio despeinado y los vestidos con la espalda al aire- definió una estética que trascendió generaciones y la convirtió en un referente mundial. Su fama mundial generó fenómenos turísticos insólitos como el de su estatua de bronce en la playa de Búzios (Brasil), lugar donde ella buscó refugio de los paparazis en los años 60.

Lejos de los sets y las cámaras, Bardot dedicó su vida al activismo animal. En 1973 fundó la Fundación Brigitte Bardot, con la que ha impulsado campañas internacionales contra la caza, el maltrato y la experimentación con animales.