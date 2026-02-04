4 de febrero de 2026 - 08:37

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

El artista fue uno de los fundadores de la banda, pero por diferencias con los cantantes, tomó su propio camino.

El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

Lolo Fuentes
El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

Con el paso del tiempo y luego de su salida de Miranda!, el recorrido artístico de Lolo tomó otros caminos, lejos del centro mediático pero siempre ligado a la exploración sonora y a nuevos formatos creativos.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda

Nacido en Madrid, Leandro "Lolo" Fuentes se mudó a la Argentina siendo muy chico y creció en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde temprana edad estuvo influenciado por bandas internacionales como Queen y Kiss, referencias que despertaron su interés por la música. En la adolescencia dio sus primeros pasos con el grupo Flores Negras, antes de cruzarse con Sergi y comenzar a dar forma a Miranda! junto a Juliana Gattas.

Lolo Fuentes
El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

El artista se alejó de Miranda! luego de tener diferencias con los cantantes.

Su etapa en la banda se extendió entre 2002 y 2014, período en el que participó de discos clave como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón, entre otros. Luego de alejarse del proyecto, continuó componiendo y tocando junto a Facu Suárez y Sebastián Panela, con quienes impulsó una propuesta que mezcla pop con influencias del jazz del siglo XX.

En paralelo, el músico comenzó a explorar otros géneros, como el rap, y se volcó a la docencia, siguiendo la línea de su formación junto a Lucía Maranca. En 2017 presentó Luna en Capricornio, primer adelanto de su carrera solista, seguido por Ultracomunicación, una canción grabada junto a Brenda Asnicar. Ese material formó parte del disco Lolo, que fue presentado en vivo en La Tangente con invitados de la escena local.

Embed - Lolo Fuentes & Brenda Asnicar - Ultracomunicación

Más adelante, en 2019, participó del álbum homenaje Esta es para hacerte feliz, dedicado a Jorge González, donde reinterpretó Estrechez de corazón junto a una grilla de artistas destacados. En la actualidad continúa activo con su banda, integrada por Sebastián Reh, Martín Gómez y Menech Marino, manteniendo un perfil artístico más reservado pero sostenido en el tiempo.

