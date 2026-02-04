Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

Con el paso del tiempo y luego de su salida de Miranda!, el recorrido artístico de Lolo tomó otros caminos, lejos del centro mediático pero siempre ligado a la exploración sonora y a nuevos formatos creativos.
Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda
Nacido en Madrid, Leandro "Lolo" Fuentesse mudó a la Argentina siendo muy chico y creció en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde temprana edad estuvo influenciado por bandas internacionales como Queen y Kiss, referencias que despertaron su interés por la música. En la adolescencia dio sus primeros pasos con el grupo Flores Negras, antes de cruzarse con Sergi y comenzar a dar forma a Miranda! junto a Juliana Gattas.
Su etapa en la banda se extendió entre 2002 y 2014, período en el que participó de discos clave como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón, entre otros. Luego de alejarse del proyecto, continuó componiendo y tocando junto a Facu Suárez y Sebastián Panela, con quienes impulsó una propuesta que mezcla pop con influencias del jazz del siglo XX.
En paralelo, el músico comenzó a explorar otros géneros, como el rap, y se volcó a la docencia, siguiendo la línea de su formación junto a Lucía Maranca. En 2017 presentó Luna en Capricornio, primer adelanto de su carrera solista, seguido por Ultracomunicación, una canción grabada junto a Brenda Asnicar. Ese material formó parte del disco Lolo, que fue presentado en vivo en La Tangente con invitados de la escena local.
Embed - Lolo Fuentes & Brenda Asnicar - Ultracomunicación
Más adelante, en 2019, participó del álbum homenaje Esta es para hacerte feliz, dedicado a Jorge González, donde reinterpretó Estrechez de corazón junto a una grilla de artistas destacados. En la actualidad continúa activo con su banda, integrada por Sebastián Reh, Martín Gómez y Menech Marino, manteniendo un perfil artístico más reservado pero sostenido en el tiempo.