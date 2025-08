Qué es la enfermedad de Lyme que le diagnosticaron a Justin Timberlake

Justin Timberlake rompió el silencio sobre su salud

Desde sus redes, el cantante explicó que recibió un diagnóstico reciente: enfermedad de Lyme. En su mensaje, dejó en claro que no buscaba compasión, sino comprensión. “Entre otras cosas estuve luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que se sientan mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que estuve enfrentando detrás de escena”, escribió.