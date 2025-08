María Julia Oliván pasó por 14 operaciones tras el accidente en 45 días de internación

María Julia Oliván reapareció en sus redes después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida. Desde el Hospital Alemán, donde permanece internada desde hace 45 días, la periodista compartió un mensaje profundo sobre el accidente doméstico que la dejó con graves quemaduras.

La periodista compartió un video en Instagram en el que dio detalles de su largo proceso de recuperación: “Hoy hace un mes y medio que estoy en el Hospital Alemán después de que me quemé en casa. Ya saben ustedes el accidente.

"Pasé por 14 intervenciones quirúrgicas para curarme toda la pierna y mi mano, que ya está muy bien. Estuve hasta hace tres o cuatro días en terapia intermedia”, agregó Oliván sobre lo que fueron las últimas semanas.

Los 45 días de María Julia Oliván internada Con un tono honesto y sensible, describió el camino que recorrió desde el día del accidente hasta hoy. Reconoció que atravesó todos los estados de ánimo posibles. “Realmente me divertí mucho allí. Lloré, sufrí, me reí... Vinieron un montón de amigos que hacía mucho que no veía, la tuve a mi mamá siempre cerca, bancando todas las operaciones; Ariel, cuidando al nene; en mis suegros, todos los fines de semana; mi hermana, una crack, siempre cerca mío, mi sobrino, mis amigos”, enumeró, agradecida.

videoframe_22268 Lejos de enfocarse solo en el dolor, Oliván aprovechó el momento para reflexionar sobre los vínculos y el ritmo de vida. “¿Cómo una cosa tan de mier… puede hacerte encontrar con valores y con momentos tan lindos? Uno nunca se hace tiempo para nada. No puedo ir allá, no puedo, no quiero, no llego, no estoy. Siempre ando corriendo y qué suerte que se canceló”, señaló.