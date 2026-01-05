Qué enfermedad padece Miriam Lanzoni, por la que duerme "envuelta en film"

La actriz compartió con sus seguidores una enfermedad por la que atravesó meses difíciles porque no pudo trabajar.

Miriam Lanzoni mostró sin filtros una enfermedad que atravesó su cuerpo y su ánimo durante meses. La actriz compartió imágenes de su piel y explicó que padece psoriasis, una afección que impactó de lleno en su vida cotidiana, emocional y laboral, y que la llevó incluso a dormir “envuelta en film” para soportar la picazón y el dolor.

“No existe fuerza más poderosa que la verdad”, escribió Lanzoni en un extenso posteo en Instagram, donde realizó un balance personal de 2025. En ese texto, reveló que su mayor desafío fue enfrentar “una señora psoriasis”, tal como la definió, y convivir con las marcas visibles que la enfermedad dejó en su cuerpo.

Miriam Lanzoni.jp Las fotos que acompañaron el relato mostraron manchas rojas y escamosas, sin retoques ni eufemismos. La actriz describió con crudeza el proceso que atravesó: “Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así".

"Noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había cómo disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía”. El impacto no se limitó a lo físico. “Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”, reconoció.

Miriam Lanzoni reveló que sufre psoriasis La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que puede agravarse en contextos de estrés emocional. Lanzoni hizo hincapié en ese punto y explicó su propio recorrido interno: “Tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue re aprender muchas cosas fabulosas”. En ese camino, aseguró que debió revisar hábitos, creencias y formas de exigirse.