Qué dijo la testigo que presenció una violenta discusión entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Pasaron veinte minutos en completo silencio, hasta que la mujer escuchó a Wanda gritar su nombre. “Abrí la puerta que estaba entornada. Mauro estaba parado cerca de la puerta. Wanda estaba corriendo, agarrando ropa. Me dijo: ‘no, no, ya está, ya está’”, declaró.

El episodio no terminó ahí. Evelyn narró que Wanda quiso irse, pero Mauro insistía en hablar. “Nos siguió hasta el ascensor”, recordó. Una vez dentro, la mediática rompió en llanto. “Se puso a llorar como una nena. Me dijo: ‘negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado’”.

La testigo no pudo precisar la fecha exacta del hecho, pero describió con claridad lo ocurrido. Su testimonio ya forma parte del expediente que investiga los conflictos entre la pareja, en una causa donde se discuten tenencia, contacto con sus hijas y situaciones vinculadas al bienestar emocional de la familia.