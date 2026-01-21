Qué dijo la esposa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual contra su marido: "Una gran tristeza"

La reacción de Rijnsburger llegó a través de un comentario en una publicación de Instagram del propio Iglesias, donde el artista negó las acusaciones en su contra y aseguró estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.
“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó el escrito del cantante. Y agregó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.
El cantante sumó: “Nunca había sentido tanta maldad. Pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. y Cerró: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.
¿Qué dijo la esposa de Julio Iglesias?
“A tu lado siempre”, escribió la modelo y dejó en claro el apoyo incondicional a su marido. El cantante respondió al mensaje con un “like”.
La relación de Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias
Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias mantienen una relación desde 1991, cuando se conocieron en el aeropuerto de Yakarta. Desde entonces formaron una familia y tuvieron cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. Ella eligió un perfil bajo, alejada de la exposición mediática, y acompañó al músico durante las distintas etapas de su carrera internacional.
De qué tratan las denuncias contra Julio Iglesias
Las acusaciones contra Julio Iglesias fueron realizadas por dos extrabajadoras que se desempeñaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas durante 2021. Según sus testimonios, el artista habría incurrido en conductas de acoso, agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y presiones para mantener relaciones íntimas, además de ejercer un control extremo sobre sus rutinas laborales.
Las denuncias también describieron un clima de vigilancia constante, miedo y amenazas de despido, en el que las mujeres habrían estado sometidas a insultos y situaciones de abuso de poder. En ese entonces Iglesias tenía 77 años y una de las denunciantes apenas 22.