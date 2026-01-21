Qué dijo la esposa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual contra su marido: "Una gran tristeza"

La modelo Miranda Rijnsuberg rompió el silencio e hizo pública su opinión sobre las acusaciones de una exempleada hacia el cantante.

Miranda Rijnsburger, la esposa de Julio Iglesias, respondió a las denuncias de abusos sexuales.

En medio de las denuncias y revelaciones de abuso sexual y agresiones de mujeres contra Julio Iglesias, su esposa y compañera desde hace más de tres décadas, Miranda Rijnsburger, rompió el silencio. La modelo neerlandesa dio un mensaje breve pero contundente en redes sociales.

La reacción de Rijnsburger llegó a través de un comentario en una publicación de Instagram del propio Iglesias, donde el artista negó las acusaciones en su contra y aseguró estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó el escrito del cantante. Y agregó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias) El cantante sumó: “Nunca había sentido tanta maldad. Pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. y Cerró: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

¿Qué dijo la esposa de Julio Iglesias? “A tu lado siempre”, escribió la modelo y dejó en claro el apoyo incondicional a su marido. El cantante respondió al mensaje con un “like”.