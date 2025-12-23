Preocupación por la salud de Barry Manilow: le detectaron un cáncer de pulmón

El cantante estadounidense Barry Manilow atraviesa un delicado pero controlado cuadro de salud: fue diagnosticado con cáncer de pulmón y deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días. A raíz de esta situación, el autor del clásico “Copacabana ” anunció que postergará sus compromisos en vivo hasta completar su recuperación.

La noticia fue comunicada por el propio artista a través de un mensaje en Instagram, donde explicó que los médicos detectaron una “mancha cancerosa” en su pulmón izquierdo durante estudios recientes. Según detalló, el hallazgo se produjo luego de atravesar un prolongado episodio de bronquitis que encendió las alertas de su equipo médico.

Qué se sabe de la salud de Manilow En su publicación, Manilow comenzó agradeciendo el acompañamiento del público durante su reciente serie de presentaciones en California. “Acabamos de terminar cinco grandes conciertos navideños en el Teatro McCallum en Palm Desert. Esta es la séptima vez que realizamos estos conciertos benéficos y recaudamos millones para organizaciones sin fines de lucro en todo el Valle de Coachella”, escribió, y sumó un reconocimiento especial a quienes compraron entradas y apoyaron las causas solidarias.

El músico explicó que, tras seis semanas de bronquitis y una recaída que se extendió por otras cinco, su médico decidió realizar estudios complementarios como medida de precaución. “Aunque ya había superado la bronquitis y había vuelto al escenario en el Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien”, relató. Fue ese examen el que permitió detectar la lesión. “La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”, agregó.

image Con su característico tono cercano, Manilow también compartió cómo será el tratamiento a seguir y llevó tranquilidad a sus fans. “La mala noticia es que ahora que los conciertos navideños de A Gift of Love terminaron, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me están haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico. Así que, eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy”, escribió.

El cantante confirmó que el proceso de recuperación demandará al menos un mes, lo que obligó a reprogramar los shows previstos para enero. “Eso significa que tenemos que reprogramar los conciertos de enero en estadios. Lamento mucho que tengas que cambiar tus planes. Al igual que tú, todos esperábamos con ansias los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo”, expresó, con un mensaje de disculpas dirigido a su público.