Por qué duelen las rodillas cuando hace frío, según investigaciones

El cambio de temperatura no solo se percibe en el ambiente: el cuerpo también lo sufre. Cuando llega el frío de repente , algunas personas comienzan a notar un dolor incómodo en las rodillas que aparece sin una causa evidente, generando dudas y preocupación.

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Lo más llamativo es que este malestar puede presentarse incluso en personas que nunca tuvieron lesiones, cirugías o problemas articulares previos. Entonces surge la pregunta: ¿por qué ocurre esto si aparentemente todo está bien?.

Según Conway Medical Center , el descenso de la temperatura provoca una reacción inmediata en el organismo: los músculos y los vasos sanguíneos tienden a contraerse. Este mecanismo natural busca conservar el calor corporal, pero al mismo tiempo reduce el flujo sanguíneo hacia ciertas zonas, especialmente en las extremidades.

No todas las personas experimentan dolor en las rodillas con el frío, y esto tiene varias explicaciones.

Factores como la edad, el nivel de actividad física y la condición muscular influyen directamente en cómo responde el cuerpo a las bajas temperaturas.

Por ejemplo, quienes tienen menor masa muscular suelen ser más propensos a sentir este tipo de molestias. Los músculos cumplen una función clave de protección y estabilidad en las articulaciones, por lo que un menor desarrollo muscular puede dejar a la rodilla más expuesta a los efectos del frío.

También influye la circulación

Las personas con una circulación más lenta o con hábitos sedentarios pueden notar con mayor intensidad la reducción del flujo sanguíneo, lo que incrementa la sensación de rigidez y dolor.

Incluso el estilo de vida juega un papel importante

Permanecer mucho tiempo quieto, no abrigarse adecuadamente o no realizar movimientos de calentamiento antes de la actividad física puede potenciar estas molestias. En cambio, quienes se mantienen activos y cuidan la temperatura corporal suelen experimentar menos síntomas.

dolor de rodilla WEB

El dolor de rodillas en climas fríos no siempre es señal de una lesión o problema grave. En distintos casos, se trata de una respuesta natural del cuerpo ante la contracción de músculos y vasos sanguíneos, que reduce la circulación y genera rigidez en la articulación.