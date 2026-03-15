Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" es la gran ganadora de la noche

Los 98° premios Oscar empezaron con todo: Conan O'Brien , el humorista y conductor de la noche, maquillado como Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Corrió por los sets de las principales películas de la noche, antes de entrar al Dolby Theatre, atravesar el público, y dar su monólogo introductorio en el que se autoproclamó el último ser humano en conducir la gala, en una claro chiste a la posibilidad de que una IA sea el próximo encargado de ceremonia. Fue también la primera alusión a la consigna que propuso la Academia para esta edición: la " Humanidad ".

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Por supuesto que no faltaron chistes incómodos sobre las polémicas de la agenda, la IA, el peligro de un ataque iraní y hasta un saludo al público que lo miraba desde Argentina (intentando hablar en español).

Sin embargo, para finalizar su "número", fue extremadamente político: " Estamos en tiempos muy caóticos, y es en momentos como estos en los que creo que los Oscar resuenan en particular ", dijo, haciendo referencia a todos los países representados en la sala, con artistas y técnicos de diversas procedencias. Así alertó sobre el cine como un arte sin fronteras, transformador y capaz de hablar de nostros mismos aún en los tiempos más difíciles.

Fue un preámbulo necesario para una gala que se estiraría durante casi cuatro horas (empezó a las 20), y que tenía a una clara favorita: "Pecadores" , película que acumulaba 16 candidaturas, convirtiéndose así en la más nominada de la historia.

En detalle

El primer premio de la noche llegó también con un hito: Amy Madigan ganó como Mejor Actriz de Reparto por su histriónico, excéntrico y grotescamente terrorífico papel de una tía bruja en "La hora de la desaparición". Se convirtió así en la cuarta actriz en ganar el premio por una película de terror, un género siempre subestimado por la Academia. ¿Será que los Oscar se abrirán para galardonar sin prejuicios a estas películas, en el actual resurgir del género?

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Este año, debutó también una nueva categoría: Mejor Dirección de Casting, que reconoce los elencos más orgánicos y diversos del año cinematográfico. Así, "Una batalla tras otra" hizo historia al ser la primera película cuyo elenco fue reconocido con una estatuilla. Minutos antes, Chase Infiniti (quien interpreta a Willa en el filme) destacó especialmente cómo la directora de casting, Cassandra Kulukundis, logró asociar grandes estrellas, como Leonardo diCaprio y Sean Pean, con caras emergentes que seguirán sorprendiendo.

Un momento sumamente atípico se vivió en Mejor Cortometraje de Ficción, donde por séptima vez en la historia de estos premios se produjo un empate: ganaron "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva", una producción en la que participó la argentina Violeta Kreimer.

El Mejor Actor de Reparto fue para Sean Penn por su inolvidable papel en "Una batalla tras otra". El legendario actor no estuvo presente para recibir el premio.

En la categoría Internacional, no pudo ser para "El agente secreto", que representaba a Brasil, y se lo llevó "Valor sentimental", del noruego Joachim Trier, quien pidió por los niños del mundo, en una clara alusión al escándalo que involucra a Donald Trump en los archivos Epstein y a los crímenes de la Guerra.

Uno de los momentos más emocionantes fue, sin duda, el primer galardón de Mejor Director a Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra", quien antes en la gala ya había recibido también el de Mejor Guion Adaptado. Una noche dorada para el genial director, quien ya estaba consagrado mucho antes de tener en sus manos lun Oscar.

En la recta final, la estatuilla a Michael B. Jordan como Mejor Actor Principal, por "Pecadores", no sorprendió. En los últimos días, la preferencia de los expertos había virado sustancialmente hacia él y desfavoreciendo a Timothée Chalamet, cuya actuación en "Marty Supremo" se vio empañada por declaraciones en contra de los artistas de la ópera y el ballet. El repudio fue tan masivo que hasta se sumaron estrellas, desde Whoopi Goldberg a Jamie Lee Curtis. Jordan, interpretando a unos gemelos, le robó el galardón y se lo dedicó a Dios.

E incluso menos sorprendió que Jessie Buckley ganara el Oscar a Mejor Actriz Principal por "Hamnet", donde interpreta a Agnes Shakespeare, esposa del dramaturgo, en un arco de emociones que van desde la ilusión al dolor más extremo tras la muerte de su hijo. Totalmente emocionada, le dedicó el premio "al caos hermoso del corazón de una madre".

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Los ganadores de la noche

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan por "La hora de la desaparición"

Mejor Película Animada: "Las guerreras K-Pop"

Mejor Cortometraje Animado: "The Girl Who Cried Pearls"

Mejor Diseño de Vestuario: "Frankenstein"

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix España

Mejor Maquillaje y Peinado: "Frankenstein"

Mejor Dirección de Casting: "Una batalla tras otra"

Mejor Cortometraje de Ficción: "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva" (empate)

image La productora argentina Victoria Kreimer, ganadora por el cortometraje "Deux personnes échangeant de la salive".

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn por "Una batalla tras otra"

Mejor Guion Adaptado: "Una batalla tras otra"

Captura de pantalla 2026-03-15 213444 Paul Thomas Anderson ganó su primer Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado.

Mejor Guion Original: "Pecadores"

Mejor diseño de producción: "Frankenstein"

Mejores Efectos Visuales: "Avatar: Fuego y cenizas"

Mejor Cortometraje Documental: "All the Empty Rooms"

Mejor Largometraje Documental: "Mr. Nobody contra Putin"

Mejor Banda Sonora: "Pecadores"



Mejor Sonido: "F1"

Mejor Edición: "Una batalla tras otra"

Mejor Fotografía: "Pecadores"

Mejor Película Internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Embed - Valor Sentimental | Tráiler Oficial Subtitulado

Mejor Canción Original: “Golden” de "Las guerreras K-Pop"

Embed - Golden: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"

Mejor Actor Principal: Michael B. Jordan por "Pecadores"

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Mejor Actriz Protagonista: Jessie Buckley por "Hamnet"

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Mejor Película: "Una batalla tras otra"