Pamela Anderson contó cómo pasó de ser "la futura señora Neeson" a la separación con Liam Neeson

La actriz habló por primera vez del breve romance que vivió con su compañero de elenco en “¿Y dónde está el policía?” y reveló cómo fue la intimidad que compartieron.

Pamela Anderson rompió el silencio y habló por primera vez con detalles sobre el vínculo sentimental que mantuvo con Liam Neeson, su compañero de elenco en “¿Y dónde está el policía?”. Incluso contó cómo el actor llegó a nombrarla como “la futura señora Neeson”; sin embargo el romance terminó en una separación tras unos meses.

La relación entre la ex protagonista de “Baywatch: Guardianes de la Bahía” y el actor británico sorprendió al público cuando trascendió a fines de julio, en plena promoción de la película. Con el correr de las apariciones conjuntas, la química entre ambos se hizo evidente y muchos comenzaron a verlos como una pareja tan inesperada como natural: dos figuras consagradas, con historias de vida intensas y sin necesidad de exponerse.

“Tuvimos una relación sentimental por un tiempo” En una entrevista con People, Anderson confirmó que el romance existió, pero fue breve y posterior al rodaje. “Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, solo después de terminar de filmar”, explicó. Según relató, compartieron lo que definió como “una semana íntima” en la casa rural de Neeson, al norte del estado de Nueva York, en un clima relajado y lejos del ruido mediático.

La actriz detalló que ambos mantuvieron sus espacios personales y que incluso hubo visitas de asistentes y familiares. Durante esos días, compartieron cenas, charlas y situaciones cotidianas que recuerda con cariño y humor.

pamela-anderson-liam-neeson-toda Pamela Anderson y Liam en la gira de prensa del filme. gentileza Pamela Anderson y el momento en que la llamó "Futura señora Neeson" Uno de los momentos más comentados fue cuando Neeson la presentó en un pequeño restaurante francés como “la futura señora Neeson”, frase que alimentó los rumores. También evocó escenas domésticas que retratan la intimidad de esos días: desde cuidar un rosal invadido por hierbabuena en el jardín hasta una situación insólita en la que el actor ahuyentó a un oso desde la ventana mientras desayunaban. “Nos divertíamos mucho”, resumió.