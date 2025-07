Orquestango: Un espectáculo con orquesta de niños, grandes voces mendocinas y más de 100 personas en escena

Pero Orquestango va mucho más allá del concierto: el espectáculo está hilvanado por un guion original escrito por el periodista y escritor Fernando G. Toledo, que en formato de versos cuenta la historia del propio tango, personificado por Rodolfo “Fito” Suden. En la obra, ese personaje entra en conflicto con el ruido de las ciudades contemporáneas, donde el “2 x 4” parece no poder hacerse oír. Sin embargo, a través de la música de la orquesta y las voces de los notables cantantes invitados — Diego Flores y Silvia Tardá — el tango vuelve a nacer. Y lo hace con toda su fuerza.

“Todos los años la orquesta, con un fin didáctico, aborda un género musical distinto. En 2021 propusimos trabajar con el tango, para que los chicos aprendan cómo se interpreta ese género con sus instrumentos”, explica Arcidiácono. “Pero además quisimos integrarlo con otros lenguajes artísticos. Así nació este espectáculo teatral, sinfónico y coral”.

Durante estos años, el ensamble ha presentado obras de gran complejidad, como Los sonidos de la buena memoria, El amor en los tiempos del clásico, Sinfonía Swing y Rapsodia del destino, donde abordaron desde música clásica hasta rock, folclore y bandas sonoras cinematográficas. Con Orquestango, logran condensar su espíritu: una propuesta de calidad profesional que además enseña y transforma.

Con más de cien personas en escena, Orquestango es una propuesta de gran escala. “Muchos chicos músicos se convierten en cantantes o en animadores de los conciertos. En esta oportunidad, Federica —una de las integrantes— va a estar a cargo del preludio de Balada para un loco, junto a Diego Valentin Flores”, cuenta Hugo Arcidiácono.

El texto escrito por Fernando G. Toledo es central en la propuesta. “Tiene cierta locura, pero en el mejor sentido poético. Es un homenaje al tango desde una perspectiva fresca”, dice Fito Suden, quien encarna al tango como personaje principal.

La puesta en escena está a cargo de Leandro Baldivieso, y entre los artistas invitados se destacan los bailarines de la Compañía de Tango Mala Junta, sumando danza a una obra ya cargada de simbolismo y emoción.

Orquestango

Fito Suden: el tango hecho carne

Para Suden, reconocido locutor y actor mendocino, participar de Orquestango fue un desafío y una revelación. “Para encarar este trabajo, lo primero que tuve que hacer fue cambiar el lenguaje. No podía actuar como locutor. El tango tiene otra carne interpretativa, otra búsqueda”, confiesa.

“Tuve que memorizar los textos, los movimientos, las entradas y salidas. No se puede actuar leyendo. Y más cuando hay cien personas en escena”, agrega con humor. Su personaje, que representa al tango en lucha con el olvido, encuentra en los jóvenes músicos una razón para seguir existiendo. “Yo tengo un enfoque de algo entrañable, sobrio, no arrogante. No quise caer en el estereotipo del malevo de arrabal. Quise correrme de eso”, subraya.

Su trabajo es una síntesis entre su experiencia como comunicador y su formación actoral: “Es un enfoque de actor, aunque en algunos momentos aparezca algo de locución como convención. Pero el peso está en lo interpretativo, en darle vida a ese tango que todavía late”.

Grandes voces para un espectáculo único

Además de Suden, el espectáculo cuenta con dos grandes intérpretes mendocinos: Diego Valentín Flores y Silvia Tardá. “Cuando pensamos en el ‘varón del tango’, Diego Flores sintetizaba bien lo que buscábamos: un intérprete que tenga el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno”, dice Arcidiácono. “Y su calidad de interpretación es impresionante. El decir de los textos en su voz es toda una experiencia”.

Sobre Silvia Tardá, la emoción es palpable: “Es una gran cantante que vive en San Martín desde los años 90. Una voz de contralto preciosa, una potencia vocal impresionante y una gran calidad interpretativa. Los chicos la adoran, la llaman ‘la tía Silvia’. Es muy querida”.

“Cada vez que artistas invitados vienen a ensayar y ven a estos chicos tocando tango a ese nivel, se emocionan. A Fito le pasó también. Es una sorpresa y una alegría”, relata Arcidiácono.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, incluye tangos de distintas épocas y estilos: desde los clásicos de Gardel hasta la fuerza renovadora de Piazzolla. “Están Caminito, El día que me quieras, Sur, Libertango, Balada para un loco, Mano a mano. Es un recorrido por el alma del tango”, resume Suden.

Una de las fortalezas del proyecto es su carácter público y comunitario. “Es una orquesta escuela municipal. Eso tiene un valor enorme en estos tiempos. Es acceso, es igualdad, es comunidad”, destaca Suden. “Me conmueve profundamente ver cómo estos chicos tocan. No lo hacen por obligación. Tocan porque les gusta, porque lo sienten. Y eso es muy poderoso”.

A una semana del estreno, el 80% de las entradas ya estaban vendidas. “En este contexto económico, lograr eso es un logro inmenso. Estamos muy contentos”, celebra Arcidiácono. Y cierra: “Lo que pasa en escena, lo que transmiten esos chicos, es inolvidable. Orquestango es mucho más que un espectáculo. Es un acto de amor al arte, a la educación pública y a nuestra cultura”.

Quince años de música que transforma

La Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín cumple 15 años de trabajo ininterrumpido. Fundada y dirigida por Hugo Arcidiácono, la institución se ha consolidado como un espacio de formación musical gratuita para niños y jóvenes de la zona Este de Mendoza.

Orquestango

Creada en 2009 bajo la dirección del maestro Hugo Arcidiácono, la orquesta se propuso desde el inicio como un espacio de formación musical para niños y jóvenes, con un enfoque social y pedagógico. A lo largo de estos años, ha logrado conformar un ensamble estable con instrumentos de cuerda, viento, percusión y voces corales, y que ha crecido en calidad técnica y artística hasta alcanzar niveles que la distinguen en el panorama local.

“Buscamos generar en los chicos una experiencia transformadora, que no solo les enseñe música, sino que los forme como personas”, ha dicho en varias oportunidades Hugo Arcidiácono, quien además de director es el alma del proyecto.

Hoy, la orquesta está compuesta por más de 60 integrantes, entre niños, adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales comenzaron su camino musical dentro del propio programa. El repertorio es amplio y ecléctico, con obras de música clásica, tango, folclore argentino, rock sinfónico y música de películas, siempre con arreglos pensados para el nivel técnico de los intérpretes y la fuerza expresiva del conjunto.

Orquestango

Lo que diferencia a esta orquesta de otros proyectos es su búsqueda constante de innovación: no se trata solo de conciertos, sino de verdaderas puestas escénicas que combinan música con teatro, danza, literatura y artes visuales. Algunas de sus producciones más recordadas, como Sinfonía Swing, Rapsodia del destino o El amor en los tiempos del clásico, mostraron esa versatilidad, al abordar desde repertorios clásicos hasta canciones de Charly García, bandas sonoras del cine o música folclórica.

Además, la orquesta ha representado a San Martín en distintos escenarios de Mendoza y otras provincias, siendo reconocida por su calidad y por su impacto social: muchos de sus integrantes iniciaron allí su camino en la música y hoy continúan estudios superiores o forman parte de otras agrupaciones. Así, el proyecto no solo forma músicos, sino también ciudadanos con sensibilidad artística y compromiso comunitario.