Nico Bereciartúa llega a Mendoza: Uno de los guitarristas más importantes del rock nacional e internacional toca en Willys Bar

En 2014, tomó distancia de las grandes formaciones para dedicarse a sus propias composiciones. En 2015 lanzó Nico, su primer disco solista, con muy buena recepción de la crítica, que le valió un Premio Gardel como Mejor Disco de Artista Nuevo de Rock y fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores lanzamientos del año.

Ese mismo año recibió una invitación que ampliaría su horizonte artístico: formar parte de Playing for Change, el colectivo musical global que había grabado con leyendas como Keith Richards, Taj Mahal, Bono y Keb’ Mo’. Nico no sólo fue parte del proyecto, sino que aportó una canción propia, grabada junto a músicos de todo el mundo.

De regreso a casa

Aunque buena parte de su agenda transcurre en Estados Unidos y Europa, Nico mantiene un fuerte vínculo con Argentina. Durante esos regresos suele aprovechar para tocar en formato acústico, una versión más íntima de su música, sin banda, con su voz y sus guitarras como únicas protagonistas.

El repertorio incluye temas de sus discos Nico y Volviendo, adelantos de su próximo álbum –en el que ya se conocen los singles “Atuel” (coautoría con Lisandro Aristimuño) y “Qué fácil”–, y algunas versiones de temas emblemáticos del rock argentino. No es un recital para multitudes, ni un despliegue de fuegos artificiales. Es un momento para escuchar de cerca a un músico que recorrió el mundo, pero que sigue siendo parte del rock argentino más auténtico.

En entrevista con Los Andes, habló de lo que significa para él vivir en Argentina, haber formado parte de las bandas más emblemáticas del rock y tocar actualmente con los míticos The Black Crows

–¿Qué le podemos adelantar al público mendocino sobre este show íntimo y cómo elegiste el repertorio?

–Bueno, lo que van a ver es justamente ese momento de intimidad. Estoy tocando en lugares chicos, para 100 o 150 personas para tener una cuestión íntima. El repertorio lo voy cambiando un poco, pero son varias de mis canciones, algunas instrumentales, que tuvieron algún tipo de influencia en mi carrera o de algunas bandas por las que tuve el privilegio de tocar.

–Con The Black Crows y el nuevo disco, Happiness Bastards, ¿Están haciendo una gira?

–Ahora no. La gira de Happiness Bastards la terminamos el año pasado en diciembre y este año seguimos tocando, haciendo shows, pero no es el tour de la gira. Y el disco nuevo que va a salir en marzo del año que viene en teoría, así que haremos otra gira con disco nuevo.

–¿Cómo combinás el ritmo de gira con ellos con tu proyecto personal?

--Es difícil por momentos generar el espacio, porque cuando estoy girando mucho como fue el año pasado y tengo un momento libre, vuelvo a Buenos Aires y tengo ganas de descansar un poco y compartir con la familia, o con mi perro, que son las cosas que más extraño. Entonces es difícil ponerle la energía al proyecto propio, al proyecto solista. Pero justo como este año la agenda era un poco más tranquila y me daba tiempo de estar acá en Argentina, por eso quise armar esta gira en este formato, que es más viable para ir a distintas ciudades.

Nicolas Bereciartúa con The Black Crowes Nicolas comenzó a tocar con The Black Crowes, una de sus bandas favoritas. Marisa Arias Prensa

–¿Cuál es la diferencia de girar con la banda completa?

–Con formato a banda completa somos muchos músicos. Así puedo ir en una camioneta manejando y es más fácil para los productores poner hotelería, comida para uno solo y no para todos, mover los instrumentos. Con la banda completa es más difícil.

–¿Qué desafíos te provoca tocar solo después de compartir escenarios siempre con una banda tan grande?

–No es obviamente mi lugar más cómodo, pero por eso también tenía muchas ganas de hacerlo, de encontrarme en esa situación donde hay que salir y hacer el show solo. Fue medio así como un desafío y por suerte está yendo mucho mejor de lo que hasta yo esperaba, así que estoy muy contento por eso.

–Viniendo de una familia tan ligada al rock nacional, ¿Qué te sigue conectando con el público argentino cuando volvés de una gira internacional como la que hacés con los Crows?

–Muchos de estos lugares donde estoy tocando los conocí cuando tocaba con mi viejo y son lugares donde siempre me recibieron bárbaro y una de las cosas que a mí me emociona de todo lo que estoy haciendo es, cuando estoy afuera con los Crows, los comentarios de gente, que quizás ni me conoce pero me tiran la mejor onda. Entonces tengo ganas de ir y devolver un poco esa buena onda también que me tiran y que Argentina es mi lugar en el mundo. Yo por más que gire con los Crow, sigo viviendo acá y me gusta recorrer mi país y compartir con esa gente porque también después de recorrer el mundo, te digo que la gente más feliz que conocí en la Argentina.

–Nosotros nunca nos autopercibimos como felices, sino como problemáticos, con conflicto, con grieta.

–Es que dentro de todas las cosas malas que todo el mundo tiene, creo que nosotros tenemos una mirada sobre la vida, cómo pasarla bien y de afecto, que quizás yo también la extraño mucho cuando estoy en otro lado porque soy argentino y porque la viví siempre así. Comiendo un asado en una casa chiquita, simple, sin ningún lujo, en cualquier provincia de la Argentina, que ya había recorrido con Viticus, los que nos atendían eran los tipos más felices, la gente más feliz que yo vi. Y después vas y recorrés lugares increíbles y no ves la misma manera de disfrutar la vida.

–¿Es cierto que Rich Robinson te vio tocando en redes y te convocó?

–Sí. Vio un video mío de YouTube que yo puse en un Facebook. Me escribió por Twitter, todo eso, hace como 11 años. Y ahí fue que lo conocí, después toqué con él 2 años en su banda solista y después, cuando volvieron los Crows y el guitarrista renunció, me llamaron para audicionar.

–¿Cómo fue ese salto de tocar acá a las giras internacionales?

–Haber tenido bastante experiencia acá y de compartir con músicos muy buenos y haber tocado, no sé, por ejemplo, en Riff, estaba acostumbrado a tocar para mucha gente, pero obviamente, salvando las diferencias. Los músicos, por más conocidos que sean, todos somos muy parecidos, lidiamos con las mismas inseguridades en todo el mundo. Yo por suerte sé hablar inglés y no fue un impedimento. Entonces lo único que tenía que hacer era saber bien las canciones, llegar a tiempo, en buen estado y salir a tocar.

–En el show de Jimmy Fallon, te ves super relajado arriba del escenario, disfrutando el momento.

–Gracias. Es que también acá trabajé muchos años en un programa, en un late show que estaba en Fox Sports, después se pasó a Telefe, con Germán Paoloski, el Zorrito Von Quintiero, entonces tenía la experiencia de estar en tele. Yo ya venía tocando con los Crows por un tiempo largo, entonces cuando hicimos eso lo viví como una locura muy linda, pero trato de también naturalizarlo lo más posible.

–Has tocado con leyendas de Argentina y después con grandes músicos a nivel internacional. ¿Hay alguna anécdota, un momento que guardes especialmente?

–Es que son muchas las cosas que podría decir. Ya desde como compartir con Pappo una amistad, más allá de que él haya sido como un tío para mí, después, cuando yo ya más grande, compartí momentos muy personales con él que son unos recuerdos increíbles que me quedan. Y ahora lo más reciente, es estar compartiendo el camarín con John Fogerty, y que él nos diga: "Che, agarrá la acústica y le paso Have You Ever Seen the Rain", porque la iba a tocar con nosotros. Yo la recontra toqué 25 mil veces en toda mi vida! Pero lo ves a John Fogerty a medio metro tuyo, tocándote en la acústica ese tema para vos... Y decís, "¡Pa! Qué privilegio."

–¿Estás con un disco solista?

–Sí, estoy terminando el disco solista. Ojalá que para octubre o noviembre, que lo tengo hace un tiempo ahí casi terminado.

Los últimos años fueron muy intensos, entonces este es el año en el que puedo darle la energía que se merece para terminarlo.

–¿Hay algo que puedas adelantar?

–Salió una canción que hice con Lisasdro Aristimuño, llamado Atuel. Es un disco que es un poco lo mismo de los otros dos solistas, bastante acústico, folk.

Nicolas Bereciartúa De los escenarios internacionales, a Willys Bar. Marisa Arias Prensa

The Black Crowes, Magpie Salute y giras internacionales

Su talento como guitarrista no pasó desapercibido en el circuito internacional. En 2016, el norteamericano Rich Robinson (cofundador de The Black Crowes) lo llamó para sumarse a su banda solista. El vínculo fue tan fluido que terminó siendo parte de The Magpie Salute, la nueva agrupación que reunía a varios ex miembros de los Crowes, como Marc Ford y Eddie Harsch.

Con The Magpie Salute giró durante dos años por Estados Unidos y Europa, con casi 80 presentaciones en vivo en lugares míticos como el Fillmore West o el Red Rocks Amphitheatre. En 2018 grabaron su primer álbum de estudio en Nashville, mientras Nico alternaba ese proyecto con la producción de su segundo disco solista, Volviendo, editado en 2019 y nominado a los Premios Gardel. Allí mostró una faceta más introspectiva y experimental, con piezas instrumentales y una búsqueda más cercana al folklore y el rock de raíz.

Después de la pandemia, en 2023, llegó uno de los hitos de su carrera: los hermanos Robinson lo convocaron oficialmente como guitarrista estable de The Black Crowes. Desde entonces, ha compartido escenario con figuras como Ronnie Wood, Jimmy Page, John Fogerty y Steven Tyler, y participó en los programas de televisión de Howard Stern y Jimmy Fallon. Jimmy Page, luego de un show en Londres, elogió públicamente su talento: “Es un gran músico, muy fino, con un gran tono y una sensibilidad tremenda para tocar”.