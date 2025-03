"Ordenar su vida": L-Gante fue visto con otra mujer y aprovechó para dejarle un consejo a Mauro Icardi

image.png L-Gante se mostró junto a la cantante española.

Sobre las versiones de crisis con Wanda, el referente de la Cumbia 420 intentó minimizar la situación. “Todos los días me preguntan lo mismo, pero la verdad es que no me enteré de ningún problema. Se habló mucho de la foto, circularon muchas noticias, pero no tengo nada que decir”, comentó, sin profundizar demasiado en el asunto.