Nostradamus lo hizo otra vez: la terrible predicción del rey Carlos III

A pesar de los tratamientos médicos, los especialistas han advertido que su esperanza de vida es muy limitada , estimando que no superará el año. Esta situación ha generado gran preocupación en su entorno y en otras casas reales europeas, que siguen de cerca su evolución.

En una entrevista con el New York Post, Mario Reading, reconocido experto en Nostradamus, propuso que el Rey podría abdicar de su trono. No obstante, no menciona una enfermedad como causa, sino que sugiere que dejaría el trono británico debido a presiones y ataques en su contra.

Reading también señala que, a pesar de que la línea de sucesión establece que el príncipe Guillermo debería asumir el cargo, su interpretación sugiere que será Enrique quien finalmente se sentará en el trono. Según el experto en Nostradamus, esta situación se daría porque el primogénito "no ostenta la marca de rey".