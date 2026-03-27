27 de marzo de 2026 - 21:11

"No tengo ganas": Agustina Gandolfo confesó que atraviesa un delicado estado emocional

La reacción de sus seguidores en redes sociales fue inmediata. La esposa de Lautaro Martínez recibió decenas de mensajes de apoyo.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo (1)
Por Redacción Espectáculos

Leé además

 Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano.

Rompió en llanto: la reacción de Andrea del Boca tras la salida de Mavinga en Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
Pincoya contó en Gran Hermano su más triste momento de vida.

Crece la tensión en Gran Hermano: Pincoya estalló contra la producción por favoritismo

Por Redacción Espectáculos

La modelo relató con detalle cómo atravesó un período de baja energía, instalando una conversación sobre lo que no se muestra en la vida cotidiana.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo
Agustina Gandolfo junto a Lautaro Mart&iacute;nez.

Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez.

En una de sus publicaciones, Gandolfo se mostró en su cocina y describió sin filtros su estado: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”. Luego profundizó: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”. Con ese mensaje, planteó una idea central: lo real también forma parte de la experiencia y no necesita ser ocultado.

El apoyo en redes sociales

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Decenas de mensajes destacaron la importancia de visibilizar momentos de vulnerabilidad. “Es la vida real, el cuerpo no da para todo”, señaló una usuaria. Otra remarcó: “Qué bueno que publiques esto, ayuda a entender que estar mal también está bien”. Las respuestas coincidieron en un punto: la exposición de estos procesos genera empatía y rompe con la presión de mostrarse siempre en equilibrio.

Embed

Su recuperación y la vuelta a la rutina

Con el paso de los días, Gandolfo mostró señales de mejora. Compartió imágenes de su desayuno y retomó el entrenamiento físico, dejando ver que recuperaba su ritmo habitual.

La mendocina Agus Gandolfo celebró los tres goles de Lautaro Martínez con la Selección
La mendocina Agus Gandolfo celebró los tres goles de Lautaro Martínez con la Selección
La mendocina Agus Gandolfo celebró los tres goles de Lautaro Martínez con la Selección

También aprovechó para cuestionar ciertas tendencias alimentarias: “Alucino con la carbofobia que veo últimamente”, escribió, en referencia a la demonización de ciertos nutrientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mavinga supo todo lo que pasó con Carmiña y su reacción sorprendió a todos.

Gran Hermano: Mavinga pudo ver como Carmiña la discriminó y su reacción sorprendió a todos

Por Agustín Zamora
crecen los rumores de un fuerte romance entre virginia gallardo y roberto garcia moritan: seria ideal

Crecen los rumores de un fuerte romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Sería ideal"

Robertito Funes

Robertito Funes tuvo un día de furia y compartió un fuerte mensaje: "El manoseo argento me superó"

Antonio Banderas se reconoció muy cerca de la muerte y abandonó Hollywood

"Me enfrenté a la muerte": el motivo de salud que alejó a Antonio Banderas de Hollywood