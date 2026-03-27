"No tengo ganas": Agustina Gandolfo confesó que atraviesa un delicado estado emocional

La reacción de sus seguidores en redes sociales fue inmediata. La esposa de Lautaro Martínez recibió decenas de mensajes de apoyo.

Agustina Gandolfo decidió exponer una faceta poco habitual al compartir días marcados por el agotamiento, la falta de sueño y la dificultad para sostener su rutina. La esposa de Lautaro Martínez se alejó de la imagen idealizada que suele predominar en redes sociales.

La modelo relató con detalle cómo atravesó un período de baja energía, instalando una conversación sobre lo que no se muestra en la vida cotidiana.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez. En una de sus publicaciones, Gandolfo se mostró en su cocina y describió sin filtros su estado: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”. Luego profundizó: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”. Con ese mensaje, planteó una idea central: lo real también forma parte de la experiencia y no necesita ser ocultado.

El apoyo en redes sociales La reacción de sus seguidores fue inmediata. Decenas de mensajes destacaron la importancia de visibilizar momentos de vulnerabilidad. “Es la vida real, el cuerpo no da para todo”, señaló una usuaria. Otra remarcó: “Qué bueno que publiques esto, ayuda a entender que estar mal también está bien”. Las respuestas coincidieron en un punto: la exposición de estos procesos genera empatía y rompe con la presión de mostrarse siempre en equilibrio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agus Gandolfo (@agus.gandolfo) Su recuperación y la vuelta a la rutina Con el paso de los días, Gandolfo mostró señales de mejora. Compartió imágenes de su desayuno y retomó el entrenamiento físico, dejando ver que recuperaba su ritmo habitual.