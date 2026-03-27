"No tengo ganas": Agustina Gandolfo confesó que atraviesa un delicado estado emocional

La modelo relató con detalle cómo atravesó un período de baja energía, instalando una conversación sobre lo que no se muestra en la vida cotidiana.
En una de sus publicaciones, Gandolfo se mostró en su cocina y describió sin filtros su estado: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”. Luego profundizó: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”. Con ese mensaje, planteó una idea central: lo real también forma parte de la experiencia y no necesita ser ocultado.
El apoyo en redes sociales
La reacción de sus seguidores fue inmediata. Decenas de mensajes destacaron la importancia de visibilizar momentos de vulnerabilidad. “Es la vida real, el cuerpo no da para todo”, señaló una usuaria. Otra remarcó: “Qué bueno que publiques esto, ayuda a entender que estar mal también está bien”. Las respuestas coincidieron en un punto: la exposición de estos procesos genera empatía y rompe con la presión de mostrarse siempre en equilibrio.