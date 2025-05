No lo pueden creer: filtraron el sueldo millonario de Mauro Icardi en Galatasaray

En paralelo, Angie Balbiani informó que Wanda Nara habría perdido otro contrato relevante en Telefe. Según reveló, ya no sería la conductora de MasterChef Famosos, programa que estaría supeditado al desempeño de La Voz Argentina. “Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz , en caso de que no funcione, va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago”, explicó Balbiani.

La razón de este desplazamiento no radicaría en temores sino en hechos consumados. “No tienen miedo, las marcas no acompañan. Es una decisión comercial”, aclaró Balbiani frente a la consulta de la influencer Pochi. Pampito insistió: “No quieren a Wanda las marcas. Primero va La Voz y después MasterChef Famosos. ¿Ese no lo hace Wanda?”. La panelista reafirmó: “No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”.

La imagen pública de Wanda Nara

Wanda Nara.jpg

Balbiani concluyó que, aunque no se descarta que Wanda Nara reciba otra propuesta dentro del canal, su imagen pública ha cambiado respecto al perfil que Telefe había considerado oportuno: “Habían contratado a una mujer madre de familia, viajada. Ahora su perfil cambió mucho. No sé si está fuera de Telefe, pero lo que sí sé es que va a ser Santiago del Moro quien lo conduzca”.